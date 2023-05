L’Australie commence à vacciner les koalas sauvages contre la chlamydia

En mars, l’Australie a capturé et vacciné son premier koala sauvage contre la chlamydia dans un nouvel essai visant à protéger les marsupiaux de l’infertilité, de la cécité et de la mort.

Environ 80 % de la population de koalas du nord de la Nouvelle-Galles du Sud sont actuellement infectés par la chlamydia, alors que seulement 10 % des animaux étaient infectés en 2008.

Les scientifiques australiens prévoient de vacciner la moitié de la population de koalas de la région des Northern Rivers en Nouvelle-Galles du Sud, estimée à 50 animaux.

Des scientifiques australiens ont commencé à vacciner des koalas sauvages contre la chlamydia dans un ambitieux essai sur le terrain en Nouvelle-Galles du Sud.

L’objectif est de tester une méthode pour protéger les marsupiaux bien-aimés contre une maladie répandue qui provoque la cécité, l’infertilité et la mort.

« Cela tue les koalas parce qu’ils deviennent si malades qu’ils ne peuvent pas grimper aux arbres pour se nourrir ou échapper aux prédateurs, et les femelles peuvent devenir stériles », a déclaré Samuel Phillips, microbiologiste à l’Université de la Sunshine Coast qui a aidé à développer le vaccin.

LES BALEINES À BOSSE UTILISENT LES ZONES DE LA BAIE POUR UNE JOURNÉE SPA : VOIR LA VIDÉO !

L’objectif initial des scientifiques est d’attraper, de vacciner et de surveiller environ la moitié de la population de koalas dans la région de Northern Rivers en Nouvelle-Galles du Sud, ce qui signifie vacciner environ 50 animaux.

L’innocuité et l’efficacité du vaccin à injection unique, qui a été conçu spécifiquement pour les koalas, ont déjà été testées en vaccinant quelques centaines de koalas amenés dans des centres de sauvetage de la faune pour d’autres affections.

Aujourd’hui, les scientifiques veulent comprendre l’impact de la vaccination d’une population de koalas sauvages. « Nous voulons évaluer le pourcentage de koalas que nous devons vacciner pour réduire de manière significative les infections et les maladies », a déclaré Phillips.

Les premiers koalas ont été capturés et vaccinés en mars, et l’effort devrait durer environ trois mois.

Les chercheurs utilisent des jumelles pour repérer les koalas dans les eucalyptus, puis construisent des enclos circulaires autour des bases des arbres avec des portes menant à des cages. Au bout de quelques heures ou quelques jours, les koalas finiront par descendre d’un arbre pour chercher des feuilles savoureuses sur un autre, et errent dans les pièges inoffensifs.

« Il est difficile de confondre un koala avec d’autres animaux – ils sont assez faciles à repérer », a déclaré Jodie Wakeman, directrice des soins vétérinaires et clinique chez Friends of the Koala, une organisation à but non lucratif qui gère un hôpital pour animaux sauvages où les koalas sont amenés. vaccination.

Après un contrôle pour s’assurer que les animaux sont en bon état, les chercheurs administrent une anesthésie et des injections de vaccin, puis les gardent sous observation pendant 24 heures après leur réveil, pour confirmer qu’il n’y a pas d’effets secondaires inattendus, a déclaré Wakeman.

L’objectif est de vacciner des koalas sains pour les empêcher d’être infectés par la chlamydia.

Avant leur libération, les chercheurs marquent les koalas avec une touche de teinture rose sur le dos, pour s’assurer que les mêmes animaux ne sont pas attrapés deux fois.

Lorsque le premier koala vacciné a été remis dans son habitat le 9 mars, les scientifiques ont placé sa cage au pied d’un arbre et ont ouvert la porte. Elle émergea rapidement et bondit sur le tronc d’arbre.

Les koalas sont des marsupiaux australiens emblématiques, comme les wombats et les kangourous. Ils passent la plupart de leur temps à manger et à dormir dans les eucalyptus, et leurs pattes ont deux pouces opposés pour les aider à saisir et à grimper sur les troncs.

Les populations de koalas sauvages d’Australie ont fortement diminué au cours des deux dernières décennies.

En février dernier, le gouvernement fédéral australien a déclaré les koalas « en danger » dans les régions orientales de la Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland et du Territoire de la capitale australienne.

AUSTRALIE TODDLER CHASING DEADLY SNAKE MÈNE À LA DÉCOUVERTE DE NID AVEC 110 ŒUFS

Face à des menaces aggravées de maladies, de perte d’habitat et de collisions routières, les koalas pourraient disparaître d’ici 2050, selon une évaluation de 2020 du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud.

Environ la moitié des koalas sauvages du Queensland sont déjà infectés par la chlamydia, estiment les scientifiques.

En décidant de vacciner, les scientifiques mettent en balance le risque de déranger les animaux et le danger de laisser la maladie se propager. L’essai a été approuvé par plusieurs organismes gouvernementaux, dont le département australien de l’agriculture et le département de la planification et de l’environnement de la Nouvelle-Galles du Sud.

Les origines de la chlamydia chez les koalas ne sont pas confirmées, mais les scientifiques pensent qu’il est probable que les marsupiaux aient initialement attrapé la maladie suite à une exposition aux excréments de moutons et de bovins infectés. Ensuite, il se propage sexuellement ou se transmet de la mère à la progéniture.

Alors que les humains et le bétail infectés par la bactérie qui cause la chlamydia peuvent être traités avec des antibiotiques, ce n’est pas si simple pour les koalas.

Les microbes « complexes » à l’intérieur de l’estomac des koalas sont conçus pour neutraliser les toxines dans les feuilles d’eucalyptus qui sont leur principale source de nourriture, a déclaré Mathew Crowther, biologiste de la conservation à l’Université de Sydney. Mais leur système digestif peut également neutraliser certains médicaments, ce qui « signifie qu’ils ne répondent pas bien au traitement antibiotique », a-t-il déclaré.

Crowther surveille une population de koalas dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud depuis plus d’une décennie. En 2008, 10 % des animaux testés y étaient infectés par la chlamydia. Aujourd’hui, ce taux est de 80 %.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Cela a été dévastateur – il y a une fécondité très, très faible », a-t-il déclaré. « Vous ne voyez presque pas de bébés. »

Les autres menaces auxquelles les koalas sont confrontés – y compris la destruction de leur habitat par le défrichage et les incendies de forêt qui aggravent le climat – peuvent augmenter leur niveau de stress, affaiblir leur système immunitaire et les rendre plus sensibles aux maladies, notamment la chlamydia, a déclaré Crowther.

Rebecca Johnson, aujourd’hui scientifique en chef au Smithsonian National Museum of Natural History à Washington, DC, a précédemment dirigé le Koala Genome Consortium en Australie. Elle a dit que voir de près les effets de la maladie était déchirant.

Une autopsie d’un koala atteint de chlamydia avancée qui a été euthanasié a révélé « des ovaires complètement enfermés dans des kystes » et « des intestins pleins de morceaux de nourriture durs, preuve qu’elle ne pouvait pas digérer correctement les aliments », a rappelé Johnson. « Elle était manifestement stérile et souffrait. »

Il n’y a qu’une poignée d’autres exemples dans le monde de scientifiques tentant d’attraper et d’inoculer des espèces sauvages en voie de disparition à des fins de conservation. En 2016, les scientifiques ont commencé à vacciner les phoques moines hawaïens contre une souche mortelle de morbillivirus. Il y a deux ans et demi, des biologistes brésiliens ont commencé à vacciner des tamarins-lions dorés contre la fièvre jaune.

« La vaccination des animaux sauvages n’est certainement pas encore systématique », a déclaré Jacob Negrey, biologiste à la Wake Forest University School of Medicine. « Mais s’il devrait être utilisé plus souvent est une question fondamentale avec laquelle les biologistes de la conservation se débattent vraiment en ce moment. »

Johnson du Smithsonian a déclaré que les avantages sont susceptibles de l’emporter sur les risques pour les koalas. « La vaccination est une chose à faire incroyablement gourmande en ressources. Les koalas vivent haut dans les arbres », a-t-elle déclaré.

« Mais parce que les effets de la chlamydia sont si débilitants, je pense que ça en vaut vraiment la peine. »