L’Australie combat un termite très destructeur aidé par le changement climatique

TENNANT CREEK, Australie – Dans un restaurant oublié derrière une station-service dans le centre rouge de ce pays, seules les pièces en métal et en plastique restent indemnes. Chris Cook attrape un cadre de porte en bois, qui se froisse comme du papier dans sa main. “Tout vient de s’effondrer”, déclare Cook, responsable de Territory Pest Control dans le Territoire du Nord de l’Australie. Il regarde des planches suspendues en lambeaux au plafond. Depuis qu’il a visité le bâtiment abandonné pour la dernière fois il y a trois ans, des milliers d’invités non invités ont été occupés.

La destruction du restaurant Galaxy Auditorium à Wycliffe Well – un petit arrêt d’autoroute qui se fait appeler la «capitale des OVNI de l’Australie» – est la destruction qui pourrait se produire dans de nombreux endroits du continent à moins que mastotermes darwiniensis peut être arrêté. Ces termites sont les derniers survivants d’une espèce ancestrale qui partageait l’espace avec les dinosaures il y a 150 millions d’années. Ils sont voraces et implacables. Et à cause du changement climatique, ils élargissent, comme leurs congénères, leur aire de répartition.

UNE étudier menée sur six continents et publiée dans Science cet automne a révélé à quel point les termites aiment une planète qui se réchauffe.

“La réponse extrême était vraiment surprenante”, a déclaré Amy Zanne, professeur d’écologie tropicale à l’Université de Miami et auteur principal de l’étude. Elle a rassemblé plus de 100 scientifiques pour placer des blocs de bois sur 133 sites à travers le monde puis de mesurer la vitesse à laquelle ils ont été mangés dans différents climats. “Nous avons répété les chiffres encore et encore”, a-t-elle déclaré.

Les termites sont fous de chaleur, l’étude a confirmé et quantifié. Pour chaque augmentation de température de 10 degrés, leur « découverte et consommation de bois » a presque septuplé.

L’espèce australienne est le plus primitif de tous les termites, le plus proche de la racine de l’arbre évolutif. Aussi appelés « mastos » ou termites nordiques géants, ils ont un super pouvoir de reproduction : presque n’importe quel membre d’une colonie peut se transformer en reine reproductrice si le monarque précédent est abattu. Non seulement cela, ils ont un palais large et ont été connus pour manger du plomb, du plastique, du cuir, de l’ivoire et de l’asphalte. Cook a traité une fois une colonie qui a pris les conduites d’eau d’un bâtiment en béton et a grimpé huit étages.

L’espèce a longtemps été une partie exaspérante de la vie dans le nord tropical de l’Australie, le seul endroit où elle a été trouvée. Mais au cours des deux dernières décennies, il a commencé à s’établir plus au sud.

Cook passe ses journées à parcourir des milliers de kilomètres à travers le Territoire du Nord souvent brûlant. Tennant Creek – à plus de 10 heures de Darwin, la capitale du territoire et la ville la plus proche – est la petite communauté où il teste si les termites peuvent être bloqués ou au moins contenus avec des appâts. La plus grande inquiétude est l’impact qu’ils pourraient avoir sur la ville principale de l’immense et isolée région d’Australie. Outback : Alice Springs, 25 000 habitants, directement dans la ligne de leur avance apparente.

“C’est une question de quand, pas si”, a déclaré Cook à propos de la perspective. “Ils vont arriver ici, et quand ils arriveront ici, ils vont causer beaucoup de problèmes.”

Theo Evans, biologiste à l’Université d’Australie-Occidentale spécialisé dans les termites, a déclaré que le termite nordique géant est apparu pour la première fois il y a environ 20 ans dans la ville de Ti Tree, à 800 miles Sud de Darwin. C’est maintenant un ravageur commun là-bas, grignotant les structures et creusant les palmiers locaux, un repas particulièrement apprécié.

Pourtant, l’entreprise de lutte antiparasitaire a déjà traité des dégâts plusieurs heures plus au sud, y compris dans la communauté indigène reculée de Papunya, qui a découvert son école attaquée.

Les températures extrêmes sont ce qui a jusqu’à présent protégé les régions arides de l’Australie. Dans les zones tropicales du pays, où le temps est agréablement clément, les garnisons gourmandes du géant du nord sont nombreux. Comme les reptiles, les termites ne génèrent pas leur propre chaleur corporelle mais l’absorbent de l’environnement. Même sous les tropiques, lorsque la température descend en dessous de 68 degrés, “ces termites peuvent à peine marcher”, a déclaré Evans. “C’est assez drôle à voir.”

Cependant, les nuits d’hiver glaciales à Alice Springs diminuent. Températures moyennes ont augmenté d’environ 1 degré depuis 1910, et le nombre de jours au-dessus de 104 degrés par an a doublé depuis 1950.

Cook a parcouru Tennant Creek, vérifiant un groupe de bâtiments qui constituent une attraction touristique vantant le passé minier aurifère de la région. Plus tard, il placerait les stations d’appât destinées à attirer les termites, chacune contenant un nouveau pesticide destiné à tuer les insectes après qu’ils l’aient ramené par inadvertance dans leurs colonies.

Aucun appât ne s’est jusqu’à présent révélé efficace contre les mastos. “Si ce produit fonctionne … nous serons prêts pour quand ils arriveront à Alice Springs”, a-t-il déclaré.

L’Australie est loin d’être le seul endroit où l’aggravation des problèmes de termites – et leur coût extraordinaire – semble probable à mesure que le monde se réchauffe.

“Les habitants de Chicago, qui ont très peu de problèmes avec les termites – pas zéro, mais très peu – pourraient commencer à avoir le genre de problèmes que les gens plus au sud auraient”, a déclaré Evans. “Et les gens de Toronto qui n’ont fondamentalement aucun problème avec les termites, ils pourraient commencer à avoir le genre de problèmes que Chicago a.”

La modélisation en 2017 par l’Université Purdue et l’Université de Lausanne ont conclu que 12 des 13 espèces de termites les plus envahissantes au monde pourraient augmenter significativement dans la distribution d’ici 2050 compte tenu de la Terre trajectoires de température actuelles. Les zones d’incursion possibles s’étendent du Canada à la Patagonie, de la Finlande à l’Iran, de la Nouvelle-Zélande à la Namibie — et même au Groenland.

Pendant ce temps, deux variétés floridiennes ont démontré une autre menace possible alors que les habitats des espèces commencent à se chevaucher : l’hybridation en de nouveaux « super-termites hautement destructeurs ». Coptotermes formosanus et coptotermes gestroi ont montré une tendance au croisement dans les hivers chauds, les scientifiques de l’Université de Floride découverte en 2015. Les jeunes grandissent deux fois plus vite que leurs parents.

Les termites causent chaque année des milliards de dollars de dégâts dans le monde. Ils jouent également un rôle démesuré dans le cycle du carbone.

“En gros, ils sont comme de petites vaches, mais au lieu de roter, ils pètent du méthane”, a déclaré Zanne. Les intestins des deux créatures ont évolué pour devenir le foyer idéal pour les microbes qui décomposent la cellulose, une partie de la paroi cellulaire végétale, en nutriments et rejettent le méthane comme déchet dans le processus de digestion. Environ 20 millions de tonnes de méthane sont libérés annuellement, dans le sol ou l’atmosphère, à partir de l’arrière des termites.

Pourtant, a-t-elle ajouté, « Si nous n’avions pas des choses comme les termites et les microbes pour décomposer les choses, nous marcherions sur un tas d’animaux et de plantes morts. Mais que se passe-t-il lorsque vous perturbez le système en faisant des choses comme réchauffer la planète ? »

Alex Cheesman, un pédologue de l’Université James Cook qui a contribué à l’étude scientifique, a déclaré une augmentation des populations de termites pourrait créer une situation inquiétante boucle de rétroaction climatique.

“Vous obtenez un changement climatique accru à la suite des changements climatiques, et donc c’est vraiment problématique”, a-t-il déclaré. Plus le monde devient chaud, plus les termites peuvent prospérer. Plus les termites prospèrent, plus le méthane peut être libéré dans l’atmosphère. Plus il y a de méthane, plus le climat devient chaud.

Conduisant les six heures de Tennant Creek jusqu’à sa base à Alice Springs par une chaude matinée de décembre, Cook avait l’air un peu penaud en discutant de la façon dont les gaz à effet de serre affectent l’industrie de la lutte antiparasitaire.

Cette année, pour la première fois dans l’histoire enregistrée, le sud de l’Australie a fait face à une épidémie d’encéphalite japonaise mortelle, une maladie tropicale, lorsque les moustiques ont proliféré après des inondations qui, selon les scientifiques, ont été exacerbées par un air plus chaud. Aux États-Unis, la maladie de Lyme continue de se répandre car les tiques qui la transportent se déplacent avec le réchauffement des températures vers de nouvelles zones. Au Royaume-Uni, les pucerons destructeurs se nourrissent sur plus d’espèces végétales car la chaleur printanière les incite à pondre plus tôt.