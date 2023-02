L’Australie cible le Myanmar et l’Iran avec des sanctions économiques

L’Australie a annoncé mercredi des sanctions financières ciblées et des interdictions de voyager contre “les personnes responsables de violations flagrantes des droits de l’homme” au Myanmar deux ans après la prise du pouvoir par une junte militaire dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

L’Australie a également imposé des sanctions supplémentaires aux individus et entités iraniens pour “violations odieuses des droits de l’homme”, selon un communiqué du gouvernement.

Les sanctions contre le Myanmar visent 16 membres du régime militaire au pouvoir et deux entités contrôlées par l’armée, a indiqué le gouvernement. Les entités sont Myanmar Economic Public Holdings Ltd. et Myanmar Economic Corp.

Deux gouvernements australiens successifs ont résisté aux appels à imposer des sanctions au Myanmar depuis le coup d’État militaire du 1er février 2021, tandis que l’économiste de Sydney Sean Turnell, conseiller de la dirigeante élue du Myanmar Aung San Suu Kyi, a été détenu par l’armée.

Turnell a été condamné à trois ans de prison pour avoir enfreint la loi sur les secrets officiels et la loi sur l’immigration du Myanmar, mais a été libéré en novembre dans le cadre d’une amnistie plus large des prisonniers et expulsé.

Mais la junte a publié un décret en décembre qui a circulé sur les réseaux sociaux, annulant son amnistie et lui ordonnant de comparaître devant un tribunal du Myanmar pour diffusion de « désinformation » dans les médias.

Le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce a déclaré la semaine dernière dans un communiqué que le gouvernement était “profondément préoccupé” par le fait que le Myanmar avait annulé l’amnistie de Turnell et émis une citation à comparaître pour qu’il comparaisse devant le tribunal.

“Le gouvernement australien n’a jamais accepté la base de la détention du professeur Turnell, ni les accusations portées contre lui, et nous sommes déçus qu’il soit maintenant invité à répondre d’une infraction non définie après sa libération”, indique le communiqué.

Turnell a préconisé des sanctions australiennes contre le Myanmar depuis sa libération.

“Les sanctions auraient un effet négligeable à zéro sur la personne moyenne au Myanmar et rien comparé aux souffrances subies sous la junte”, a déclaré Turnell au journal australien avant l’annonce des sanctions.

Les nouvelles sanctions contre l’Iran ciblent les individus et entités impliqués dans la violente répression des manifestations depuis que Mahsa Amini, 22 ans, est décédée en septembre de l’année dernière alors qu’elle était détenue par la police des mœurs.

Les sanctions visent également les individus et entités impliqués dans la fourniture de drones à la Russie. La Russie a ciblé des civils ukrainiens et des infrastructures civiles avec des drones de fabrication iranienne, a déclaré le gouvernement.

“L’Australie se tient aux côtés du peuple du Myanmar, du peuple iranien et du peuple ukrainien”, indique le communiqué.

Rod Mcguirk, l’Associated Press