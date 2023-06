L’Australie choque le Mexique pour sceller Maurice Revello en demi-finale

L’Australie jouera en demi-finale du tournoi Maurice Revello après que des buts de Noah Botic et Marlee François les aient propulsés vers une victoire bouleversée 2-0 contre le Mexique 2-0, forçant Le Tri dans une attente nerveuse pour voir s’ils progresseront en tant que meilleure deuxième équipe des trois groupes.

Joué derrière la défense par Jacob Farrell, Botic avait les Olyroos devant à la 50e minute lorsqu’il a frappé un effort du pied gauche sur son corps qui a heurté Hector Holguin et a continué à rebondir dans le filet – le gardien de Santos Laguna ne pouvant que regarder de retour consterné alors qu’il franchissait la ligne de but.

L’Australie aurait déjà dû mener à ce moment-là grâce au défenseur Nectarios Triantis, qui s’était faufilé dans l’espace au poteau arrière mexicain à la 15e minute pour rencontrer un coup franc de Marco Tilio mais a envoyé sa tête à côté.

Profitant de l’échec, ainsi que d’un jeu australien aléatoire qui les a régulièrement retournés au fond de leur propre moitié de terrain, le Mexique a terminé la première mi-temps le plus fort des deux équipes et l’attaquant du Real Oviedo Marcelo Flores – prêté par le Premier ministre. Côté ligue Arsenal – a également eu l’occasion d’égaliser la chute avec un peu plus de 10 minutes à jouer dans le match quand il a creusé un tir sous ses pieds qui ne l’a envoyé que large.

Après un excellent travail de Ryan Teague dans la préparation, le remplaçant en seconde période Garang Kuol a fait irruption sur le flanc droit à la 87e minute et a fouetté un centre qui a battu son frère Alou mais a trouvé les pieds de François, qui a tiré à la maison pour sceller le résultat.

Réaction rapide

Le Mexique décevant forcé de transpirer

Le milieu de terrain mexicain Benjamin Galdames a fait une figure furieuse lorsque le coup de sifflet à plein temps a retenti au stade de Lattre-de-Tassigny, son équipe étant tombée sur une défaite face à un adversaire qui, sur la base de CV au niveau des moins de 23 ans, ils auraient devrait battre confortablement cette semaine.

En effet, lors de sa 27e apparition au Tournoi Maurice Revello, le Mexique se serait dirigé vers le sud de la France en s’attendant à être en tête du Groupe B après avoir été tiré aux côtés de l’Australie méconnue, une équipe de la Sélection Méditerranée qui a été réunie à la dernière minute pour remplacer le Togo. , et Qatar.

Cependant, un peu comme en 2022, lorsqu’ils ont été contraints de se qualifier pour les demi-finales en tant que meilleur deuxième après avoir terminé derrière le Venezuela, Le Tri retrouveront leur progression dans le tournoi de cette année à la merci des autres avant la dernière journée de jeu de groupe.

Olyroos fait voler le drapeau

Le milieu de terrain de Bristol City, Marlee Francois, a marqué le scelleur australien alors que l’équipe de Tony Vidmar a bouleversé le Mexique lundi. Twitter/TournoiMRevello

La victoire, à l’inverse, signifie que l’Australie a dépassé les attentes lors de sa première apparition au Tournoi Maurice Revello, tous deux après la performance plate et brutale contre le Qatar lors de leur match d’ouverture au cours duquel ils ont fait match nul contre une équipe qui perdrait 4 -0 au Mexique lors de leur prochain coup sûr. Il y a eu des améliorations lors de leur match suivant contre Selection Mediterranee, bien qu’il ait fallu un vainqueur très tardif de Teague pour s’assurer que leur tournoi reste en vie, mais les choses se sont mises en place contre le Mexique.

Déterminée dans son approche et claire dans sa mise au point, l’Australie n’a pas été fluide dans une démonstration dominante de verve offensive – le Mexique a surpassé l’équipe de Tony Vidmar 10 à 5 – mais elle a été tenace tout au long des 90, a dominé le jeu entre les boîtes pendant de grandes s’étire et a refusé à ses adversaires toute sorte d’occasions nettes.

Une fois que Botic a ouvert le score, ce sont les Australiens qui ont montré une clarté plus claire dans leur objectif et leur intention et, à la fin du match, aucun observateur impartial n’aurait déclaré le résultat final comme une sorte d’injustice.

Une série d’initiatives et de circonstances ont conspiré pour donner à l’Australie des raisons d’être enthousiasmée par sa récolte actuelle de talents – une équipe australienne des moins de 18 ans s’est bien acquittée contre le Portugal et l’Angleterre lors d’un tournoi FPF Sub-18 qui se déroule au en même temps que le tournoi Maurice Revello – et le résultat de lundi fournit une autre raison de se réjouir.

Qui commence ensuite ?

Peut-être que la plus grande question qui se posera à Vidmar et à son équipe dans les prochains jours est de savoir qui commencera la demi-finale à venir ?

Triantis, Tilio et Farrell, à destination de Sunderland, ont tous fait leurs premiers départs dans le tournoi lors de la victoire de lundi, tandis que Cameron Peupion est revenu dans l’équipe aux dépens de Garang Kuol et, après avoir été parmi les meilleurs Olyroos contre le Qatar, a de nouveau été un notable. interprète.

Garang Kuol, cependant, a prouvé sa valeur en fournissant la passe décisive au scelleur, son troisième du tournoi, et a fourni une véritable étincelle lorsqu’il est sorti du banc, même si cela devrait être prévu maintenant. Alou Kuol, de même, a inspiré le pin et bien qu’il ne commencera pas – Botic aurait dû mériter ce droit – l’aîné Kuol a pressé un autre cas pour sortir du banc en demi-finale. Keegan Jelacic, qui a remplacé Tilio à l’heure de jeu, a impressionné, tout comme son compatriote remplaçant Louis D’Arrigo, qui a remplacé Calem Nieuwenhof à la mi-temps.

Bien sûr, le fait que cette conversation ait même lieu rappelle à quel point l’Australie s’est développée dans ses rangs juniors et pourquoi la récolte actuelle suscite de l’enthousiasme.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur : Ryan Teague, Australie — A commencé chaque match du tournoi pour Vidmar et a été un rouage clé du milieu de terrain dans la performance d’Olyroos, et c’est son travail de combat qui a préparé le terrain pour le scelleur de François.

Meilleur : Jacob Farrell, Australie — Fraîchement devenu champion de la A-League Men avec les Central Coast Mariners, Farrell a joué un rôle clé à l’arrière des Olyroos et a préparé Botic pour son objectif.

Pire : Angel Robles, Mexique — Était en grande partie anonyme dans la première mi-temps avant d’être remplacé à la mi-temps.

Faits saillants et moments marquants

La surprise était bel et bien au rendez-vous lorsque Botic est entré derrière les lignes du Mexicain et a lancé un effort vers le but que Holguin n’a pas pu contenir.

🇦🇺 ⚡️Ouverture du score des Olyroos après une transition offensive parfaitement gérée et conclue par Noah Botic ! (@wufcofficial) 👀 Voir le match en direct sur https://t.co/wvxeqCgpUi

➡️ https://t.co/BcCi3dGqBN#MEXAUS #TMR2023 pic.twitter.com/fx9asMJj8C — Tournoi Maurice Revello #TMR2023 (@TournoiMRevello) 12 juin 2023

La réduction de Garang Kuol à François a ensuite scellé le match pour les Australiens.

🇦🇺🔥L’Australie double la mise en toute fin de match grâce à son ailier virevoltant Marlee François (@BristolCity) 👀 Voir le match en direct sur https://t.co/wvxeqCgpUi

➡️ https://t.co/BcCi3dGqBN#MEXAUS #TMR2023 pic.twitter.com/wEAfDm7cIZ — Tournoi Maurice Revello #TMR2023 (@TournoiMRevello) 12 juin 2023

Statistiques clés

– Avec une autre passe décisive, Garang Kuol prend la tête du tournoi à égalité avec trois, aux côtés du Mexicain Galdames et du Français Warren Zaire-Emery.

– Non seulement Alou et Garang Kuol ont repris le terrain pour l’Australie, mais ils l’ont fait sous la direction de Tony et Aurelio Vidmar dans la pirogue, ce dernier servant d’assistant à son frère en France.

Suivant

Australie: Dans leur premier Tournoi Maurice Revello, les Olyroos rejoignent la France, vainqueur du groupe A, pour s’assurer le passage en demi-finale, qui se déroulera en double à Salon-de-Provence samedi soir.

Mexique: El Tri devra maintenant transpirer lors de la dernière journée de jeu du groupe C pour découvrir si, pour la deuxième année consécutive, il se qualifiera pour les demi-finales en tant que meilleur deuxième des trois groupes. Assis avec six points, un de mieux que l’Arabie saoudite, deuxième du groupe A, le Mexique a encore peu de chance de progresser : le Japon et le Maroc, les deux seules équipes du groupe C qui peuvent égaler leur deuxième place avec six points, doivent créer un important changement de différence de buts pour le faire.