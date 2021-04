Le pays d’environ 25 millions de personnes avait épinglé sa campagne de vaccination contre le coronavirus sur le vaccin développé conjointement par la société anglo-suédoise AstraZeneca et l’université d’Oxford, mais le gouvernement a depuis limité l’utilisation du vaccin en raison de liens avec de rares troubles des caillots sanguins en Australie et en Australie. Europe, en particulier chez les jeunes.

Le régulateur pharmaceutique de l’Union européenne a déclaré la semaine dernière qu’il lançait un examen des liens possibles entre le vaccin Johnson & Johnson et quatre cas de caillots sanguins graves signalés aux États-Unis et dans un autre pays non spécifié.