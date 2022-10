L’Australie change de position sur la capitale israélienne

Canberra ne reconnaît plus Jérusalem-Ouest comme capitale d’Israël, selon le ministère des Affaires étrangères du pays

Le nouveau gouvernement travailliste australien a discrètement annulé la reconnaissance par le pays de Jérusalem-Ouest en tant que capitale d’Israël et a demandé que le statut final de la ville soit déterminé lors des négociations de paix.

Dans une récente mise à jour de son site Web, rapportée pour la première fois par The Guardian, le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT) a supprimé deux phrases décrivant la politique du pays sur la question israélo-palestinienne qui avait été précédemment adoptée par le gouvernement de l’ancien Premier ministre Scott Morrison. .

La section supprimée se lit comme suit : “Conformément à cette politique de longue date, en décembre 2018, l’Australie a reconnu Jérusalem-Ouest comme la capitale d’Israël, étant le siège de la Knesset et de nombreuses institutions du gouvernement israélien.”

Il a ajouté que l’Australie “attend avec impatience de déplacer son ambassade à Jérusalem-Ouest lorsque cela sera possible, à l’appui et après la détermination du statut final d’une solution à deux États”.

Néanmoins, le nouveau gouvernement australien, dirigé par le Premier ministre travailliste Anthony Albanese, a maintenu sa position selon laquelle il est « engagé dans une solution à deux États dans laquelle Israël et un futur État palestinien coexisteraient, dans la paix et la sécurité, à l’intérieur de frontières internationalement reconnues ».



Lire la suite Truss se déclare « grande sioniste »

La ministre des Affaires étrangères Penny Wong avait déclaré en 2018 que le parti travailliste “ne soutient pas la reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d’Israël”. Wong a déclaré à l’époque que l’annonce par Morrison que l’ambassade d’Australie serait déplacée de Tel-Aviv à Jérusalem était une décision de “tous les risques et aucun gain.”

Un porte-parole du DFAT a déclaré à Guardian Australia que le gouvernement de Canberra « continue de considérer le statut final de Jérusalem comme une question à résoudre dans le cadre de toute négociation de paix » entre Israël et la Palestine.

Les Israéliens et les Palestiniens revendiquent Jérusalem comme leur capitale nationale. En vertu du droit international, Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza sont considérées comme des territoires palestiniens occupés depuis 1967, tandis que la capitale d’Israël est considérée comme Tel-Aviv.

En 2017, le président américain de l’époque, Donald Trump, a officiellement déclaré que Washington reconnaîtrait Jérusalem comme capitale d’Israël et a ordonné au département d’État de déplacer l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem.

La décision de Trump à l’époque n’était soutenue que par une poignée d’autres pays, dont l’Australie, le Guatemala, la République tchèque, le Honduras, le Paraguay et la Roumanie. D’autres, dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, ont condamné cette décision, affirmant qu’elle risquait d’aggraver les tensions dans la région et de saper les efforts pour parvenir à un accord de paix.