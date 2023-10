L’Australie candidate à la Coupe du monde 2034 alors que l’AFC soutient l’Arabie saoudite

Le directeur général de Football Australia, James Johnson, a déclaré jeudi qu’ils étudiaient toujours une candidature pour accueillir la Coupe du monde 2034, bien que la Confédération asiatique de football (AFC) ait déclaré son soutien à l’Arabie saoudite.

Après avoir désigné mercredi le Maroc, l’Espagne et le Portugal comme hôtes de la Coupe du monde 2030, tandis que l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay accueilleront les matches d’ouverture pour marquer le centenaire du tournoi, la FIFA a ensuite invité les pays des régions d’Asie et d’Océanie à soumettre leur candidature pour 2034.

La Fédération saoudienne de football a annoncé sa candidature quelques minutes plus tard, le président de l’AFC, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, saluant ensuite l’annonce en déclarant que « l’ensemble de la famille du football asiatique sera uni pour soutenir l’initiative capitale du Royaume d’Arabie saoudite ».

L’Australie, qui a quitté l’Océanie pour rejoindre la confédération asiatique en 2006, a déjà annoncé son intention de postuler pour le tournoi de 2034 et Johnson a déclaré que rien n’avait changé.

« Comme indiqué précédemment, Football Australia étudie la possibilité de postuler pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2029 et/ou la Coupe du Monde de la FIFA 2034 », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Nous sommes encouragés par le fait qu’après l’immense succès de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023, la famille du football d’Asie et d’Océanie aura une fois de plus l’occasion de démontrer sa capacité à accueillir le monde et à accueillir les meilleurs. Tournois de la FIFA. »

La date limite pour que les hôtes potentiels soumettent leur confirmation d’intérêt est le 31 octobre.

L’Australie n’a jamais accueilli de Coupe du monde masculine et a été éliminée au premier tour de vote pour l’événement 2022, qui s’est déroulé au Qatar.

La Coupe du monde 2026, qui sera la première à réunir 48 équipes, sera organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.