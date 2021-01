L’Australie a passé deux semaines sans aucun cas de Covid-19 acquis localement depuis que les épidémies de Sydney ont été maîtrisées.

La Nouvelle-Galles du Sud a annoncé dimanche qu’elle n’avait pas enregistré de cas de Covid-19 acquis localement en 14 jours.

Trois cas ont été enregistrés en quarantaine à l’hôtel dans les 24 heures jusqu’à 20 heures samedi.

Les épidémies de Sydney ont commencé le 16 décembre lorsque le virus est entré d’une manière ou d’une autre sur les plages du nord de la ville et a augmenté jusqu’à 30 cas par jour.

Une deuxième épidémie a commencé dans l’ouest de Sydney, centrée autour d’un magasin de bouteilles, Casula, d’un travailleur du transport de patients.

L’Australie a passé deux semaines sans aucune transmission locale de Covid-19 (photo, installation d’essai de Covid-19)

Victoria a passé 25 jours sans cas de Covid-19 acquis localement (photo, résidents de Melbourne)

La banlieue nord a été fermée pendant plus d’une semaine et les célébrations de Noël, du Nouvel An et de la fête de l’Australie ont été réduites à cinq invités dans les maisons.

Ces efforts, sans verrouillage à l’échelle de la ville ni fermeture d’entreprises, ont suffi à vaincre les deux flambées.

Cependant, certaines parties de l’État sont toujours en état d’alerte après la découverte de fragments du virus dans le réseau d’égouts de Warriewood, Liverpool et Malabar pendant la nuit.

NSW Health dit que les détections peuvent refléter des cas confirmés récents connus dans ces zones, mais les personnes qui y vivent ou y travaillent devraient être en état d’alerte.

La course libre de Covid-19 a été mise en péril après que les autorités sanitaires de Victoria se sont adressées à Twitter pour annoncer qu’un test était revenu avec un « résultat indéterminé ».

«Des tests de suivi sont en cours et des mesures de précaution en matière de santé publique sont prises», a tweeté le ministère des Services sociaux et de santé.

Victoria a passé 25 jours sans cas de Covid-19 acquis localement.

Des traces de Covid-19 ont également été trouvées dans les égouts à six endroits différents.

Les fragments ont été retrouvés à Castlemaine, Cowes et Pakenham le 27 janvier.

Le ministère de la Santé exhorte les résidents et toute personne ayant visité ces zones du 25 au 27 janvier à se faire tester s’ils présentent des symptômes du virus.

Il indique que les détections de virus à chacun des emplacements étaient faibles et pourraient être dues au fait que des personnes qui se sont rétablies du COVID-19 continuent de répandre le virus.

Des fragments ont également été détectés dans les eaux usées de Gisborne, Hamilton et Leongatha.

Les craintes grandissent Victoria pourrait briser sa période libre de Covid-19 après qu’un test soit revenu avec un « résultat indéterminé »

Le ministère de la Santé et des Services sociaux s’est rendu sur Twitter pour faire l’annonce dimanche

La course libre de Covid-19 a également encouragé les États à rouvrir leurs frontières.

Le ministre de la Santé, Greg Hunt, a également déclaré que l’Australie est sur la bonne voie pour le déploiement commençant à la fin février et s’achevant en octobre.

La Therapeutic Goods Administration a approuvé la semaine dernière le vaccin Pfizer pour les premières vaccinations en février.

M. Hunt a déclaré que le vaccin alternatif AstraZeneca était toujours soumis aux approbations de la TGA, mais le dernier conseil est qu’il sera achevé à temps et qu’il est sur la bonne voie pour un déploiement début mars.

Il a déclaré que le gouvernement s’était entretenu avec l’Union européenne, Pfizer et AstraZeneca, ainsi que l’Organisation mondiale de la santé au cours des dernières 24 heures, au sujet des problèmes d’approvisionnement en vaccins suite aux mesures réglementaires de l’UE.

« Les orientations de l’UE sont provisoires et préliminaires à ce stade, je resterai donc prudent, mais ces indications sont que les mesures réglementaires de l’UE ne visent pas l’Australie et ne devraient pas affecter l’Australie », a-t-il déclaré.

« Mais nous continuerons à dialoguer avec l’UE au quotidien. »