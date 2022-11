L’Australie bat l’Inde 5-4 dans le match d’ouverture d’une série de cinq matchs de hockey

Les hôtes australiens ont remporté une victoire 5-4 contre l’Inde lors du match d’ouverture du match de cinq matchs ici avec jusqu’à trois buts marqués au dernier quart-temps ici samedi.

Les deux équipes ont été à la hauteur de la facture en produisant un match électrisant, avec jusqu’à neuf buts marqués en 60 minutes de hockey divertissant, laissant les spectateurs du week-end sur le bord de leur siège.

Pour l’Inde, l’expérimenté attaquant Akashdeep Singh (10e, 27e, 59e) a inscrit un triplé de buts et Harmanpreet Singh (31e) a lui aussi impressionné par son attaque PC. Pour l’équipe locale, Lachlan Sharp (5e), ​​Nathan Ephraums (21e), Tom Craig (41e) et Blake Govers (57e, 60+) ont marqué pour donner l’avantage à leur équipe.

Comme prévu, le match a commencé sur une note endiablée, l’équipe locale accélérant le rythme dès le premier quart-temps. La rapidité avec laquelle ils ont attaqué a montré leur intention, mais l’Inde est restée au coude à coude. Même si l’Australie a décroché la première frappe avec Sharp marquant un but scintillant mis en place par Tom Craig à la cinquième minute, l’Inde est restée calme pour trouver le bon moment pour marquer. Seulement trois minutes plus tard, un bon tacle de Dilpreet Singh a conduit à la contre-attaque de l’Inde qui a été bien capitalisée avec Akashdeep marquant un égaliseur.

Le deuxième but de l’Australie a également été marqué par Tom Craig qui a dominé le milieu de terrain, aidant Ephraums à la 21e minute pour battre le gardien indien Krishan Pathak qui a remplacé Sreejesh au deuxième quart.

Six minutes plus tard, c’était à nouveau Akashdeep Singh qui menait l’attaque de l’Inde alors qu’il marquait un autre but égalisateur à la 27e minute suivi d’un PC à la 31e minute qui a été miraculeusement converti par Harmanpreet Singh après un léger échappé de Rajkumar Pal qui s’est positionné comme le bouchon dans l’attaque du PC. Ce but du capitaine indien a donné une avance de 3-2 à son équipe pour la première fois du match, mais l’Australie a rebondi au troisième quart avec un but de Tom Craig à la 41e minute.

Le dernier quart-temps a été brillamment joué avec l’Australie sortant à la vitesse supérieure. Ils ont poussé l’Inde à commettre des erreurs, ce qui a conduit à l’attribution d’un PC à la 57e minute. C’était leur 7e PC du match et Blake Govers s’est converti d’une belle variante en arrachant une avance de 4-3.

L’héroïsme d’Akashdeep a cependant conduit au quatrième but de l’Inde, égalisant les scores avec seulement une minute à jouer pour le dernier sifflet, on aurait pu penser que le match se terminerait par un match nul, mais l’esprit combatif de l’Australie était encore une fois au premier plan. Gagner un PC avec quelques secondes à jouer pour le dernier sifflet, Blake a marqué son deuxième but et le cinquième de son équipe qui a mis l’Australie devant par 1-0 dans la série de cinq matchs.

“Ce fut une fin décevante pour ce qui était probablement une assez bonne performance”, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Inde, Graham Reid, après le match.

“Nous nous sommes laissés tomber à certaines étapes spécifiquement en deux trimestres mais je pense que nous sommes bien revenus pour malheureusement leur rendre (l’Australie) à la fin. C’est quelque chose que nous devons améliorer maintenant”, a-t-il déclaré.

« Le défi maintenant est de réaliser une bonne performance. L’un des objectifs de cette tournée est la régularité, et c’est le défi pour nous demain », a affirmé Reid.

