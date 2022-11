L’Australie bat le Danemark 1-0 et atteint les huitièmes de finale du groupe D

L’Australie a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois seulement de son histoire avec une victoire 1-0 sur un Danemark décevant mercredi.

L’ailier Mathew Leckie a marqué le vainqueur à l’heure avec une course et une finition intelligentes pour mettre fin aux espoirs du Danemark au Qatar en phase de groupes.

L’Australie, qui a fait les huitièmes de finale en 2006 alors qu’elle avait Harry Kewell, Tim Cahill et Mark Viduka dans ses rangs, a maintenant remporté des matchs de Coupe du monde consécutifs pour la première fois.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Ils ont progressé vers les huitièmes de finale à la deuxième place derrière la France, tenante du titre, dans le groupe D et affronteront les vainqueurs du groupe C. La Pologne est en tête de ce groupe avant le dernier tour de matches.

Ces Socceroos n’ont pas les stars d’antan mais ils se rattrapent avec de l’esprit et du travail acharné, et ont montré des éclairs de qualité dans une rencontre étrangement tamisée.

Les remplaçants australiens se tenaient tous les bras autour des épaules pour l’hymne national d’avant-match, signe de l’unité qui les avait menés au bord des KO.

Le Danemark, demi-finaliste européen, qui devait gagner pour avoir une chance de se qualifier, était en tête au début.

Le défenseur australien Milos Degenek, le seul changement de l’équipe qui a battu la Tunisie 1-0, a refusé un but presque certain du Danemark avec un contre crucial.

Le Danois Mathias Jensen, le milieu de terrain de Brentford, a tiré puissamment au but et a été repoussé par le gardien Mathew Ryan à la 11e minute alors qu’il aurait probablement dû passer.

Le capitaine des Socceroos Ryan était de nouveau dans le vif du sujet peu de temps après, piratant frénétiquement le ballon avec ses pieds après une course incisive sur la gauche par le dangereux Joakim Maehle.

Riley McGree a piqué les paumes du gardien danois Kasper Schmeichel sur une rare contre-attaque australienne.

L’Australie était à peu près en tête lorsqu’une première mi-temps stérile s’est soldée par une conclusion sans but.

L’Australie et le Danemark ont ​​tous deux effectué un changement à la pause et les spectateurs du stade Al Janoub auraient espéré que cela déclencherait un peu plus d’action en seconde période.

Jackson Irvine a franchi la barre peu après la reprise pour l’Australie, puis la nouvelle choc a filtré que la Tunisie avait pris une avance surprise de 1-0 sur une équipe de France affaiblie.

Lire aussi | Cristiano Ronaldo s’apprête à signer un contrat de 200 millions de dollars par an avec Al-Nassr en Arabie saoudite

L’entraîneur du Danemark Kasper Hjulmand avait déjà décidé d’effectuer un double remplacement, faisant entrer l’attaquant Kasper Dolberg et le milieu de terrain offensif Mikkel Damsgaard.

Une minute plus tard, à l’heure de jeu, l’Australie prenait la tête.

Leckie s’est retrouvé face à face avec un Maehle exposé sur la gauche et l’a retourné avant de lancer le ballon dans le coin inférieur devant Schmeichel. Cue pandémonium du banc australien.

Le Danemark pensait avoir obtenu un penalty à la 70e minute, mais il y a eu un hors-jeu et ses espoirs de Coupe du monde se sont envolés sans trop de combat.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici