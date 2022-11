L’Australie bat l’Angleterre par 221 courses sur DLS à Melbourne pour décrocher un balayage 3-0 de la série internationale d’une journée | Nouvelles du cricket

David Warner et Travis Head ont accumulé un partenariat record de 269 avec Melbourne Cricket Ground avant que l’Angleterre ne soit battue pour seulement 142 alors que l’Australie remportait un balayage de la série ODI 3-0 en infligeant une défaite écrasante de 221 points à ses adversaires.

Head a marqué 152 tandis que le partenaire d’ouverture Warner en a fait 106 alors qu’ils frappaient respectivement leurs troisième et 19e centaines d’ODI et ont dépassé le partenariat de 225 points qu’Adam Gilchrist et Ricky Ponting avaient partagé contre l’Angleterre au MCG en 2002.

Quelques averses de pluie ont réduit le match à 48 overs par équipe, l’Australie affichant 355-5 avant que l’Angleterre ne reçoive un 364 révisé pour éviter un premier balayage net dans une série ODI multi-matchs depuis qu’elle a été battue 5-0 en Inde en octobre. 2011.

Ils n’ont pas pu le gérer, ont roulé en 31,4 overs et à un moment donné ont perdu six guichets pour 38 points alors que les quilleurs australiens jouaient là où l’Angleterre avait précédemment échoué.

Il y a eu un léger retour en forme pour Jason Roy (33 sur 48), qui a atteint six limites en haut de l’ordre tandis que Pat Cummins et Josh Hazlewood étouffaient le ballon au-dessus de la place, mais le deuxième meilleur buteur était James Vince avec 22 alors que l’équipe de Jos Buttler s’est effondrée de 57-1 et a été battue dans un lieu où elle avait remporté la Coupe du monde T20 le 13 novembre.

Cette série ODI a eu une sensation de fin de mandat pour l’Angleterre après ce triomphe du T20, avec l’équipe de Buttler complètement battue dans les trois matches, avec une défaite de six guichets à Adélaïde et 72 revers à Sydney avant le mutilation de Melbourne.

Un certain nombre de licenciements apprivoisés et fatigués avec la batte ont suivi l’Angleterre coupable d’avoir joué au bowling court et large après avoir élu le terrain dans des conditions humides et sombres.

L’attaque au bowling a été dûment punie par Head et Warner, dont l’alliance n’a été rompue qu’à la 39e lorsque Olly Stone (4-85) a écarté les deux joueurs en l’espace de quatre livraisons.

