L’Australie aux prises avec la mort de champignons vénéneux au déjeuner ; la police enquête

Cette nuit-là, ils sont tous tombés gravement malades avec ce qui semblait être une intoxication alimentaire. Une semaine plus tard, trois des quatre étaient morts. Un homme reste hospitalisé dans un état critique, en attente d’une greffe de foie. L’hôte du rassemblement – ​​une femme dans la quarantaine – et ses deux enfants sont indemnes.

La police soupçonne que les victimes ont mangé un bonnet de mort, ou Amanite phalloïde , champignons, l’un des champignons connus les plus meurtriers pour l’homme. Mais si les empoisonnements étaient intentionnels, ou si le champignon est même le coupable, cela reste mystérieux. Selon des experts médicaux et des enquêteurs, les symptômes des invités correspondaient à un empoisonnement aux champignons.

Des détectives des homicides ont fouillé le domicile d’Erin Patterson, la femme de 48 ans qui a accueilli le rassemblement à Leongatha, à environ 70 miles de Melbourne. Elle a été interrogée samedi et libérée sans inculpation plus tard dans la soirée.

Les calottes mortelles – qui ont un goût délicieux selon les personnes qui les ont mangées par erreur et qui ont survécu – ressemblent à d’autres espèces de champignons non toxiques. Cela les rend facilement confondables avec les personnes qui les recherchent dans la nature. Juste un demi-bouchon peut causer des dommages au foie. Un antidote possible est disponible en Europe, mais est en attente d’approbation aux États-Unis et ailleurs.