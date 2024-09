L’Australie aura un poète lauréat l’année prochaine. Voici ce qui doit d’abord changer | Poésie

UN Un bon ami à moi, un écrivain tasmanien à l’humour pince-sans-rire, dit que le gouvernement fédéral a raté une astuce en annonçant son intention de établir un poète lauréatIl plaisante en disant qu’un poète lauréat australien devrait à juste titre être appelé poète. loriquet.

C’est une plaisanterie typiquement australienne, qui suscite une méfiance inhérente à tout ce qui oserait se prendre trop au sérieux. Mais elle témoigne aussi de l’inquiétude de l’Australie qui craint de ne pas pouvoir décrocher le titre de lauréat avec la gravité qui lui convient.

En Australie, la poésie a longtemps été une réflexion de dernière minute dans le cadre plus large de l’élaboration des politiques littéraires, et une forme d’art qui – malgré sa qualité, sa diversité et son endurance obstinée – n’a pas réussi à attirer un lectorat général dévoué.

Un poète lauréat serait-il utile ? Je pense que oui, mais avec une réserve : le titre de lauréat requiert une infrastructure littéraire et culturelle qui est actuellement soit érodée, soit totalement inexistante. L’existence d’un titre de lauréat exigera donc que nous procédions également à d’autres changements importants.

Le titre de poète lauréat est avant tout une distinction nationale décernée à un éminent poète ; son rôle est d’encourager et de défendre la lecture et l’écriture de poésie. L’année prochaine, l’Australie devrait obtenir son premier prix.

Alors que les poètes lauréats ont historiquement joué un rôle dans la célébration et la glorification des monarques, des lauréats contemporains au Royaume-Uni, dont Andrew Motion, Carol Ann Duffy et Simon Armitage, ont utilisé leur position pour collaborer avec des organismes de bienfaisance et offrir des commentaires, en écrivant des poèmes sur l’intimidation, le suicide, le sans-abrisme, le référendum sur l’indépendance de l’Écosse, la conservation et le changement climatique.

Ils ont également souvent partagé la vedette avec leurs pairs. Pour commémorer le mariage du prince William et de Catherine, Duffy n’a pas écrit directement sur les membres de la famille royale, mais a plutôt commandé 17 poèmes sur les mariages, ou épithalamia, créant ainsi un corpus de nouveaux poèmes que le public pourrait utiliser dans sa propre vie.

Des rôles similaires en Écosse et au Pays de Galles – fondés, en partie, pour célébrer la poésie écrite en écossais et en gallois – ont contribué à préserver non seulement ce qui distingue la littérature d’une nation, mais aussi ses langues, ce qui, en Australie, peut s’avérer une charge vitale pour les poètes des Premières Nations qui assument ce rôle.

Ada Limòn, 24e poète lauréate des États-Unis. Photographie : Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

Aux États-Unis, de récents lauréats comme Maxine Kumin, Kay Ryan et Billy Collins ont soutenu des initiatives d’alphabétisation et encouragé le public à écrire sa propre poésie, tandis que d’autres ont apporté la poésie dans des endroits inattendus : Joseph Brodsky a fait entrer clandestinement des anthologies dans des hôpitaux, des aéroports et des supermarchés, et l’actuelle lauréate américaine, Ada Limòn, a commandé des poèmes sur la nature qui ont été installés dans des parcs nationaux.

À quoi ressemblera donc le titre de poète lauréat en Australie ? Et le pays est-il prêt à l’accueillir ?

On ne sait pas encore comment le gouvernement entend gérer ce poste – le processus de nomination, les critères, les honoraires et les conditions qui y sont rattachées – et les milieux littéraires s’inquiètent et spéculent sur la manière dont il fonctionnera et sur le nom du lauréat. Bien sûr, les talents ne manquent pas – mais tous les poètes ne voudront pas être lauréats, et beaucoup pourraient considérer cela comme un cadeau empoisonné. Pour commencer, le lauréat sera soumis à un examen minutieux, notamment de la part d’autres poètes. (John Forbes n’a pas décrit la poésie australienne comme un « combat au couteau dans une cabine téléphonique » pour rien.) Il y a aussi le malaise que certains poètes peuvent ressentir à l’idée de représenter la nation.

Mais si le titre de lauréat est irrémédiablement un projet nationaliste, il ne doit pas pour autant être un projet chauvin. La poésie a le devoir de provoquer, d’inviter à la discussion autant qu’à l’éloge. Un lauréat anodin ne sert à rien.

Peu importe qui occupera ce poste, je crois que le titre de lauréat sera une force du bien ; il permettra à la poésie de trouver plus de lecteurs, de naturaliser la présence de la poésie dans les espaces ordinaires et de donner à l’écriture australienne une présence importante sur la scène mondiale – ainsi qu’un éminent défenseur dans son pays.

« Nous risquons de perdre la capacité de ressentir la joie pure que procure ce dont notre langue est capable. » Photographie : Nadir Kinani/The Guardian

Moins confortable, le titre de lauréat exercera une pression énorme sur les institutions gouvernementales, littéraires et éducatives pour rectifier la négligence volontaire dont la poésie a été victime dans ce pays, afin de favoriser et de soutenir les carrières poétiques dans la mesure où l’on peut se qualifier pour ce rôle.

L’édition de poésie australienne a connu une période de dislocation au cours des deux dernières décennies. Elle reçoit une part minuscule du financement littéraire, qui reçoit elle-même une part minuscule du financement artistique. À son apogée, les grands éditeurs avaient des listes de poésie, mais aujourd’hui, la poésie australienne est presque entièrement publiée par de petites maisons d’édition qui luttent pour survivre. Avec le temps, le titre de lauréat devrait stimuler les ventes de poésie, aider à relancer les listes de poésie des grands éditeurs et encourager les festivals d’écrivains à intégrer la poésie de manière plus significative dans leur programmation.

De même, alors que plusieurs organisations louables promeuvent et soutiennent la poésie australienne, de nombreuses initiatives existantes sont orientées vers les poètes nouveaux et émergents. En d’autres termes, nous bénéficions actuellement de conditions relativement favorables commencer carrières poétiques, mais pas nécessairement pour les soutenir.

Trop de poètes australiens importants sont tombés dans l’oubli, sans soutien structurel et culturel pour maintenir leur élan. Alors que les pages consacrées aux arts se réduisent, la plupart des volumes de poésie australienne ont du mal à être recensés dans un média majeur ; même la radio nationale a quitté le bâtiment, supprimant son programme de poésie, Poetica, en 2014. Et dans le monde universitaire, les chaires de littérature et des départements entiers ont diminué ou ont complètement cessé d’exister.

Mais surtout, le titre de lauréat nous obligera également à affronter les conditions désastreuses dans lesquelles les poètes écrivent.

Pour obtenir le titre de lauréat, il est probable que la poésie australienne elle-même devra évoluer. Depuis quelques décennies, elle est un système essentiellement fermé, une coterie qui s’auto-publie, se lit et se parle à elle-même. L’honnêteté critique a également souffert – ce qui n’est peut-être pas surprenant, étant donné que la poésie se sent assiégée et que les critiques qui écrivent sur la poésie sont généralement des poètes eux-mêmes. Ce qui va se passer à l’heure actuelle, c’est une poésie confiante, qui abandonne sa posture défensive et s’exprime à nouveau pour trouver son public.

Mais surtout, le titre de lauréat nous obligera à affronter les conditions désastreuses dans lesquelles écrivent les poètes. Comme l’a révélé une récente enquête nationale, les poètes australiens gagnent un maigre salaire annuel moyen de 5 700 dollars grâce à leur art (la plupart des tirages de poésie se situent entre 500 et 1 000 exemplaires). Par-dessus tout, un titre de lauréat implique que la poésie australienne est stable et durable, ce qui est bien sûr le cas. pas et a pas ça fait longtemps.

Le titre de lauréat considère la poésie comme le summum de la réussite littéraire ou, comme le décrit le grand poète Joseph Brodsky, « la forme suprême de locution dans toute culture ». Et il est juste que la forme d’art qui vénère et rafraîchit la langue et cherche à la sauver de sa dégradation soit l’émissaire de la littérature. À notre époque de déficit d’attention généralisé, où nous avons l’habitude de confier notre cerveau à des machines, nous courons un véritable risque de perdre la capacité d’interpréter le sens et les nuances du langage. Nous risquons d’oublier comment lire correctement. Nous risquons également de perdre la capacité de ressentir la joie pure de ce dont notre langue est capable, poussée à ses limites.

S’il est vrai que la poésie n’est pas encore prête à jouer ce rôle rédempteur dans la culture australienne, alors il est également vrai que la culture australienne n’est pas encore prête à être rédemptée par la poésie – c’est donc maintenant que le travail des deux côtés doit commencer.