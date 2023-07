L’Australie attend la décision de la FIFA sur les drapeaux des Premières Nations à la WWC

Les Matildas attendront avec impatience une décision de la FIFA quant à savoir si les drapeaux aborigènes et insulaires du détroit de Torres peuvent être affichés dans les stades pendant la Coupe du monde féminine.

La paire autochtone Kyah Simon et Lydia Williams et leurs coéquipiers de Matildas ont posé avec le drapeau aborigène avant le coup d’envoi de leur premier match de groupe contre la Nouvelle-Zélande aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, tandis que plusieurs des Matildas ont déjà parlé de Cathy Freeman drapant l’Autochtone drapeau autour de son cou au Stadium Australia après son triomphe aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 comme un moment déterminant de leur enfance.

– Coupe du Monde Féminine : Accueil | Escouades | Calendrier | Podcast

Le New York Times La semaine dernière, la FIFA a annoncé son intention d’accrocher des drapeaux autochtones dans les stades, tandis que l’instance dirigeante du jeu a déjà confirmé que l’un des huit brassards que les capitaines peuvent porter lors du tournoi de ce mois-ci est une option rouge « Unis pour les peuples autochtones ».

Choix de l’éditeur

Simon, membre du groupe consultatif national autochtone de la FA, ne serait pas spécifiquement attirée sur ce qu’elle espérait voir dans les stades, étant donné que la FIFA travaille toujours sur la situation.

Mais la femme de 32 ans, une fière Anaiwan qui s’est battue contre une déchirure du ligament croisé antérieur pour gagner une place en Coupe du monde chez elle, a déjà apprécié de voir des membres de sa famille dans les gradins avec le drapeau aborigène.

« Pour moi, évidemment, je suis fier de notre culture et de nos peuples des Premières Nations dans le pays », a déclaré Simon aux journalistes.

« Chaque tournoi majeur, ma famille est venue et a apporté son propre drapeau autochtone et pour moi, cela fait évidemment partie de mon histoire et de ma culture et voir ma famille dans la foule, brandissant évidemment le drapeau également, est quelque chose qui est proche de maison pour moi.

Les Matildas ont posé avec le drapeau aborigène avant le coup d’envoi de leur premier match de groupe contre la Nouvelle-Zélande aux Jeux olympiques de Tokyo. Yoshikazu TSUNO / AFP

« Il n’y a pas de meilleur endroit que d’être ici sur le sol australien pour montrer notre culture et notre héritage autochtones des Premières Nations et j’espère que les gens qui viennent de l’étranger pourront voir cette riche culture que nous avons ici et aussi être éduqués en cours de route. . »

Football Australia s’est félicité de la nouvelle du brassard des peuples autochtones et a indiqué qu’il s’attendait à une décision sur les drapeaux cette semaine.

« Football Australia est également ravi de voir l’opportunité de reconnaître les peuples autochtones comme l’une des causes identifiées par la FIFA pour ses brassards thématiques avec les hôtes Football Australia et New Zealand Football anticipant également les directives de la FIFA dans la semaine à venir concernant la pendaison de First Les drapeaux des nations dans les stades pendant le tournoi », a déclaré la FA dans un communiqué.