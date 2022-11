L’Australie atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour renvoyer Eriksen, au Danemark, à la maison

AL WAKRAH, Qatar – Dans ce qui restera comme un résultat célèbre pour l’Australie, les Socceroos ont battu le Danemark, 1-0, sur un but de Mathew Leckie pour se qualifier pour les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2006. C’est la première fois que l’Australie remporte deux matchs lors d’une même Coupe du monde après avoir remporté une seule fois au cours des trois derniers tournois combinés.

Pour le Danemark, la défaite et l’élimination sont un échec massif après être entré dans le tournoi avec de grandes attentes compte tenu de son récent succès à l’Euro et du manque relatif de qualité — du moins sur le papier — des équipes qu’il a dû finir au-dessus : l’Australie et la Tunisie.

Réaction rapide

1. La tactique australienne porte ses fruits

Dès le coup d’envoi, il était clair que les Socceroos allaient s’asseoir et jouer sur le comptoir. Cela avait du sens, surtout lorsque la logique conventionnelle disait qu’ils n’auraient probablement besoin que d’un match nul pour sortir du groupe. Il s’est avéré, cependant, qu’une victoire était nécessaire car la Tunisie a réussi un choc, battant la France pour atterrir avec quatre points et aurait atteint le différentiel de buts si l’Australie avait fait match nul avec le Danemark.

Collectivement, l’Australie a extrêmement bien défendu. Bien que le Danemark ait amassé 13 tirs, ils n’ont totalisé que 0,63 xG et n’ont jamais vraiment menacé le but de Mathew Ryan.

Mais cela n’aurait pas été suffisant s’il n’y avait pas eu l’un des grands moments d’éclat individuels du tournoi de Mathew Leckie de Melbourne City. Son but gagnant – qui pourrait être le plus grand de l’histoire australienne – est survenu sur une course qui a commencé dans la moitié défensive de l’Australie. Il a reçu le ballon juste au moment où il est entré dans le tiers offensif, a fait une embardée par le défenseur de l’Atalanta Joakim Maehle et a enfoncé un au sol dans le coin le plus éloigné. Ce n’était pas la première fois que l’Australie menaçait sur le comptoir et à partir de ce moment, elle a effectivement fermé boutique.

Le but de l’Australie contre le Danemark a assuré sa place en huitièmes de finale. (Photo de Shaun Botterill – FIFA/FIFA via Getty Images)

2. Tournoi catastrophe pour le Danemark

Lorsque le Danemark a atterri dans un groupe avec l’Australie et le Danemark, peu de fans étaient plus heureux. Certes, les Danois n’auraient aucun problème à passer, aux côtés de la France, championne en titre, et aux huitièmes de finale après l’avoir fait en Russie en 2018. Ils sont également devenus un choix à la mode pour faire une course plus profonde, malgré leur entrée dans le tournoi en tant que No. 10 paris favoris.

Évaluation du cadre des attentes. Donc, à tous égards, s’écraser en phase de groupes est un désastre abject pour l’entraîneur Kasper Hjulmand, qui a entraîné l’équipe jusqu’aux demi-finales de l’Euro 2020 retardé l’été dernier. C’est la première fois en six participations à la Coupe du monde de tous les temps que le Danemark ne remporte pas au moins un match, avec un total d’un but et un total de points parmi les pires scores de tous les temps.

Aussi bon qu’ait été le retour de Christian Eriksen, on s’en souviendra pour toutes les raisons que le Danemark supposerait oublier.

3. Marquez un pour les petites ligues

L’Australie n’a que deux joueurs sur sa liste qui jouent dans les cinq meilleures ligues européennes. Seuls l’Arabie saoudite et le Qatar, qui ne comptent que sur des joueurs de leurs ligues nationales, en ont moins. Les Australiens ont huit joueurs de leur ligue nationale. Le Danemark, quant à lui, compte 20 joueurs des cinq meilleures ligues, ce qui le place à égalité avec le Brésil (22), l’Argentine (22) et le Portugal (19).

Cette répartition illustre un écart de talent important tout en martelant un point important : rien de tout cela ne garantit quoi que ce soit. Et c’est la beauté de la Coupe du monde.

Notes des joueurs (1 = pire, 10 = meilleur)

Australie: Mathew Ryan 8, Milos Degenek 8, Kye Rowles 8, Mathew Leckie 8, Aaron Mooy 7, Riley McGree 7, Mitchell Duke 6, Aziz Behich 7, Harry Souttar 7, Jackson Irvine 7, Craig Goodwin 6.

Sous-marins: Keanu Baccus 6, Bailey Wright 6

Danemark: Kasper Schmeichel 6, Joachim Andersen 7, Joakim Maehle 5, Andreas Christensen 7, Mathias Jensen 7, Martin Braithwaite 6, Christian Eriksen 6, Andreas Skov Olsen 7, Rasmus Kristensen 6, Pierre-Emile Hojbjerg 7, Jesper Lindstrom 6

Sous-titres : Alex Bah 6, Kasper Dolberg 6, Mikkel Damsgaard 6, Robert Skov 6, Andreas Cornelius 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Mat Ryan, Australie

Le gardien de but a fait face à 13 tirs et n’a dû effectuer que trois arrêts, mais il était beaucoup plus actif que cela ne l’indique. Il a terminé le match avec plus de passes complétées (24) que n’importe qui dans son équipe.

PIRE : Joakim Maehle, Danemark

C’était un seul moment mais c’est le seul dont on se souviendra et il n’a pas fait assez pour ralentir Leckie sur son but.

Faits saillants et moments marquants

Bien que le Danemark ait dominé la majeure partie du match, l’Australie a sorti l’impasse avec un fantastique jeu de contre-attaque.

Ce but de Mathew Leckie était CLINIQUE 🇦🇺🔥 pic.twitter.com/3IdggxmYK5 – Football FOX (@FOXSoccer) 30 novembre 2022

Les fans australiens font la fête à la maison, même s’il est 3 heures du matin

Absolute SCENES en Australie à 3h30 heure locale alors qu’ils se qualifiaient pour les huitièmes de finale 🇦🇺 (passant par @TheRealALM) pic.twitter.com/hbtV2KJfUk — ESPN FC (@ESPNFC) 30 novembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Citations à venir…

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Matthew Leckie marque son 14e but pour l’Australie. Son premier but depuis juin 2021 en éliminatoires de la Coupe du monde.

– Le gardien australien Mat Ryan a réalisé le plus de passes pour l’équipe dans tout le match contre le Danemark (24).

Suivant

Australie: En tant que deuxième du groupe D, l’Australie affrontera le premier du groupe C le dimanche 4 décembre à 14 h HE. La Pologne, l’Argentine et l’Arabie saoudite restent des possibilités avant le deuxième tour de matches de mercredi.

Danemark: Avec la défaite, les Danois sont exclus de la Coupe du monde de football 2022.