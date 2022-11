L’Australie atteint la finale ; Faire face au Canada ou à l’Italie

L’Australie a battu la Croatie 2-1 vendredi à Malaga, en Espagne, pour atteindre la finale de la Coupe Davis pour la première fois en 19 ans et affrontera ensuite le Canada ou l’Italie.

Max Purcell et Jordan Thompson ont décroché le point gagnant pour l’Australie avec une victoire de 6-7 (3) 7-5 6-4 sur Mate Pavic et Nikola Mektic dans un affrontement qui était presque une revanche de la finale du double de Wimbledon jusqu’à un changement de joueur tardif. .

Quelques instants avant le match, le capitaine australien Lleyton Hewitt a remplacé Thompson par Matthew Ebden, qui, avec Purcell, a remporté le titre de Wimbledon en double en battant les champions en titre Pavic et Mektic lors de la finale du All England Club.

Le premier set a été une affaire très disputée jusqu’à ce que le duo tchèque intensifie et passe le bris d’égalité, mais Purcell et Thompson n’ont jamais hésité et se sont cassés pour une avance de 6-5 dans le deuxième cadre et ont tenu le service pour forcer un troisième set décisif.

Purcell et Thompson ont de nouveau breaké pour une avance de 4-3 et c’était tout le coussin dont ils avaient besoin alors qu’ils s’occupaient des affaires lors de leurs deux prochains matchs de service pour placer l’Australie dans sa première finale depuis 2003 – lorsqu’ils ont remporté leur 28e titre.

L’Australien Alex de Minaur a forcé le décideur lorsqu’il a maîtrisé Marin Cilic 6-2 6-2 après que Borna Coric ait donné une avance rapide à la Croatie avec une victoire 6-4 6-3 sur Thanasi Kokkinakis.

De Minaur n’a pas fait face à une seule balle de break lors d’un match qui n’a duré que 44 minutes tandis que Cilic a lutté puissamment depuis la ligne de service avec 10 doubles fautes.

Coric avait mis la Croatie sur la bonne voie pour une deuxième apparition consécutive en finale de la Coupe Davis avec une démonstration impressionnante contre Thanasi Kokkinakis dans laquelle il a fait exploser 18 vainqueurs contre seulement neuf fautes directes.

Le Canada affrontera l’Italie samedi et la finale devrait se jouer dimanche.

