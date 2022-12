L’Australie approuve l’extradition d’un ex-US Marine – médias – RT World News

Canberra a approuvé mercredi une demande américaine d’extradition de l’ancien pilote de l’US Marine Daniel Duggan, selon le diffuseur australien ABC. Duggan est accusé d’avoir offert illégalement “entrainement militaire» aux pilotes chinois, entre autres accusations.

Le pilote d’avion de chasse vétéran aurait “a fourni une formation militaire à la RPC [People’s Republic of China] pilotes» par le biais d’une école de pilotage sud-africaine à trois reprises en 2010 et 2012 alors qu’il était encore citoyen américain, selon un acte d’accusation de 2017 non scellé aux États-Unis au début du mois. Il a depuis renoncé à sa citoyenneté et est devenu citoyen australien.

Duggan est également accusé d’enseigner aux pilotes chinois comment atterrir sur des porte-avions, d’évaluer les stagiaires pilotes militaires chinois et de fournir des services d’aviation en Chine, le tout sans l’autorisation requise du département d’État américain. Il devrait être accusé de complot en vue d’exporter des services de défense vers la Chine, de complot en vue de blanchir de l’argent et de violations de la loi sur le contrôle des exportations d’armes si l’extradition aboutit.















L’ancien Marine, qui a passé dix ans au service et a atteint le grade de major, a nié tout acte répréhensible et envisage de lutter contre l’extradition. Son avocat, Denis Miralis, a fait valoir qu’il s’agirait d’un «erreur judiciaire» pour que le pilote soit jugé aux États-Unis, étant donné qu’il n’y a pas d’équivalent aux accusations dont il fait face dans la loi australienne.

“L’Australie n’a pas d’embargo sur les armes à destination de la Chine, l’Australie n’a pas sanctionné la Chine, donc l’extradition devrait échouer au motif qu’elle ne répond pas aux exigences de la double incrimination“, a déclaré Miralis à la BBC.

La famille de Duggan a fait valoir que les accusations sont «politiquement motivé” et a insisté sur le fait qu’il faisait simplement le travail que d’autres pilotes étrangers avaient fait en Chine pendant des décennies en pleine connaissance de leurs gouvernements. Son cas sera entendu devant un magistrat le mois prochain.

La même semaine, Duggan a été arrêté à son domicile en Nouvelle-Galles du Sud en octobre, le gouvernement britannique a publié une déclaration publique avertissant les pilotes militaires à la retraite d’éviter les recruteurs chinois après avoir appris que 30 pilotes britanniques avaient signé à plus du double de leur salaire habituel pour former les stagiaires de l’Armée populaire de libération.