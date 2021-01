L’Australie a approuvé l’utilisation du vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19, ce qui en fait le premier pays au monde à obtenir une approbation complète du vaccin, mais a averti que des problèmes d’approvisionnement pourraient avoir un impact sur sa distribution.

L’annonce de la Therapeutic Goods Administration (TGA) a été célébrée par le gouvernement lundi, la première approbation du vaccin Covid-19 du pays venant exactement un an après la détection du premier cas de virus dans le pays.

Le Premier ministre Scott Morrison s’est rendu sur Twitter pour annoncer l’approbation provisoire du médicament Pfizer / BioNTech pour utilisation en Australie, le décrivant comme «Une étape importante dans notre lutte contre ce terrible virus.»

Alors que d’autres pays ont rapidement accordé une autorisation d’urgence pour l’utilisation du vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19, l’Australie a procédé à un examen plus complet du médicament. L’approche de la TGA permet à la nation océanienne de distribuer et de vendre les jabs pendant jusqu’à deux ans, et, selon leurs propres termes, donne aux Australiens l’assurance que le médicament a été soumis à un « rigoureux » processus de vérification « De la plus haute qualité. »

Le gouvernement prévoit actuellement de commencer à vacciner les gens à un rythme de 80 000 piqûres par semaine d’ici fin février, selon le ministre de la Santé Greg Hunt. La TGA a publié des informations sur le site Web du ministère de la Santé expliquant quelles seront les prochaines étapes et qui appartient à quels groupes de vaccins prioritaires.

Cependant, Pfizer / BioNTech a averti qu’il rencontrait des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui pourraient entraver la distribution en Australie et dans d’autres pays où les doses ont été approuvées. La société a informé l’Australie qu’elle prévoyait qu’elle sera en mesure de continuer à fournir des vaccins, mais qu’elle ne pourra que fournir des informations sur ses niveaux de production mondiaux. « sur une base hebdomadaire. »

Le vaccin AstraZeneca, qui est toujours en attente d’approbation en Australie, a rencontré des problèmes similaires en raison de sa capacité à répondre à la demande. La société a informé l’Union européenne que les livraisons aux États membres pourraient chuter de 60% au premier trimestre de 2021 et a averti l’Australie que «Un choc d’approvisionnement important» pourrait réduire son approvisionnement prévu dans le pays en mars.

