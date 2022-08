L’Australie appelle à un apaisement des tensions dans le détroit de Taiwan

CANBERRA, Australie (AP) – La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a appelé lundi à un apaisement des tensions après que Pékin l’a accusée de “pointer du doigt” dans sa critique des exercices militaires chinois en réponse à la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan.

Wong a critiqué le lancement par la Chine de missiles balistiques lors des exercices aériens et maritimes en cours autour de Taïwan, que Pékin revendique comme faisant partie de son territoire. Elle a également signé samedi une déclaration conjointe avec les États-Unis et le Japon condamnant les tirs de missiles dans les zones économiques exclusives japonaises et accusant la Chine de « faire monter la tension et de déstabiliser la région ».

L’ambassade de Chine en Australie a répondu à la déclaration trilatérale en disant : “Il est absolument inacceptable que l’on pointe du doigt les actions justifiées de la Chine pour sauvegarder la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’État”.

L’ambassade a accusé l’Australie de suivre les ordres des États-Unis, que la Chine a décrits comme “le plus grand saboteur et déstabilisateur de la paix dans le détroit de Taiwan et le plus grand fauteur de troubles pour la stabilité régionale”.

“Nous … espérons que la partie australienne pourra traiter la question de Taiwan avec prudence, ne suivra pas la stratégie de certains pays consistant à contenir la Chine avec Taiwan et ne créera pas de nouveaux troubles et perturbations dans les relations sino-australiennes”, indique un communiqué de l’ambassade.

Wong a refusé de commenter l’état des relations sino-australiennes après la visite de Pelosi la semaine dernière. Pékin avait signalé une réinitialisation potentielle de la relation après l’élection du nouveau gouvernement australien en mai. Les relations avaient atteint de nouvelles profondeurs au cours des neuf années au pouvoir du gouvernement précédent.

“Ce qui est le plus critique pour le moment, c’est que la température soit abaissée et que le calme soit rétabli en ce qui concerne les tensions inter-détroit”, a déclaré Wong aux journalistes.

“L’Australie continue d’appeler à la retenue, l’Australie continue d’appeler à la désescalade, et ce n’est pas quelque chose que seule l’Australie appelle, et toute la région est préoccupée par la situation actuelle, toute la région appelle au rétablissement de la stabilité”, Wong a ajouté.

L’appel de Wong à la retenue a été soutenu par le ministre letton des Affaires étrangères Edgars Rinkevics, qui se trouvait dans la capitale australienne Canberra pour l’ouverture d’une nouvelle ambassade.

Rinkevics a établi des parallèles entre l’affirmation de l’armée chinoise sur Taiwan et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

“Il est très important de comprendre que la Chine surveille également très attentivement ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Ukraine”, a-t-il déclaré. “Il est très important que nous travaillions ensemble et que nous transmettions le même type de message sur la nécessité de faire preuve de retenue, de ne pas réagir de manière excessive dans leurs actions et de ne pas créer un autre hotspot régional et mondial.”

La Lettonie souhaite que la Russie soit déclarée État parrain du terrorisme et a exhorté les autres pays à suivre l’exemple letton en refusant à tous les Russes tout type de visa.

Rod McGuirk, l’Associated Press