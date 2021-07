L’Australie ANNULE le visa de Katie Hopkins après une violation de la quarantaine, révèle que la star de la télévision a été autorisée à entrer sur la base d’un « avantage économique »

Hopkins, qui avait déjà été exclu de la prochaine saison de l’émission australienne Big Brother VIP pour avoir prétendument enfreint la stricte quarantaine de Sydney, rentrera chez lui en un rien de temps, selon la ministre australienne des Affaires intérieures, Karen Andrews.

Dans une interview accordée dimanche à Michael Rowland d’ABC News Breakfast, Adrews a confirmé que l’Australian Border Force, chargée d’enquêter sur les transgressions présumées de Hopkins, « agi rapidement » et a annulé le visa du provaceuter britannique, rendant son expulsion imminente.

« Nous la ferons sortir du pays dès que nous pourrons organiser cela, donc j’espère que cela se produira de manière imminente », a-t-il déclaré. dit Andrews.

Le ministre a appelé le comportement de Hopkins dans l’hôtel de quarantaine de Sydney « juste honteux » et « une gifle au visage pour tous les Australiens qui sont actuellement en lock-out. »

Interrogé sur les raisons pour lesquelles la personnalité controversée de la télévision a pu entrer dans le pays en premier lieu alors que des dizaines de milliers d’Australiens sont bloqués à l’étranger en raison des plafonds d’entrée en cas de pandémie imposés par Canberra, Andrews a déclaré que le gouvernement fédéral avait fait une exception pour Hopkins en raison de potentiel « avantage économique » elle peut apporter à l’état.

« Elle est en fait entrée dans le pays avec le soutien du gouvernement de l’État », a déclaré Andrews, esquivant les questions quant à savoir si le personnage de Hopkins aurait dû être un facteur de disqualification au moment de décider de la demande.

L’arrivée de Hopkins à Sydney samedi a fait grand bruit dans les médias australiens après s’être moquée du code de quarantaine strict de la ville en se vantant sur Instagram qu’elle ouvrirait la porte de son hôtel nue et sans masque pour effrayer les employés de l’hôtel lui apportant de la nourriture. Avant que ce que beaucoup considéraient comme une farce insipide ne lui coûte le visa, cela lui avait déjà coûté une place dans l’édition australienne de Celebrity Big Brother. Une pétition pour expulser Hopkins sans délai a recueilli plus de 30 000 signatures.

Alors que Hopkins s’apprête à rentrer au Royaume-Uni, une autre célébrité étrangère – la star de la télé-réalité américaine et candidate au poste de gouverneur républicain de Californie Catlyn Jenner – est sur le point de participer au tournage de l’émission. Bien qu’elle se soit rendue à Sydney plus tôt cette semaine sans faire autant de bruit que Hopkins, Jenner a suscité la controverse en Australie et aux États-Unis également, avec des observateurs qui la penchaient pour se soucier davantage de sa carrière de télé-réalité que de ses électeurs.

