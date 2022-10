L’Australie alloue des fonds supplémentaires à l’Ukraine

Des centaines de millions d’armes et d’autres aides militaires ont été incluses dans le nouveau budget

Le gouvernement australien a prévu 213,3 millions de dollars australiens (136 millions de dollars) de dépenses supplémentaires pour l’aide à l’Ukraine au cours des cinq prochaines années. Le financement fait partie du nouveau budget fédéral dévoilé mardi.

La majeure partie de l’argent doit être dépensée en assistance militaire, y compris des véhicules blindés Bushmaster et d’autres systèmes d’armes que Canberra veut fournir à Kiev sur deux ans. Le gouvernement travailliste du Premier ministre Anthony Albanese a alloué 185,6 millions de dollars australiens (118 millions de dollars) à cette fin.

Le reste de l’argent servira à fournir des services tels que des soins de santé aux 6 500 ressortissants ukrainiens qui ont obtenu un abri temporaire en Australie, à soutenir les gardes-frontières ukrainiens en matière de cybersécurité et à aider les Ukrainiens vivant dans le pays du Pacifique à s’intégrer dans la société.

Les dépenses de défense de l’Australie recevront une augmentation de 8% cette année, en grande partie grâce à la poursuite des politiques du prédécesseur d’Albanese, le Premier ministre libéral Scott Morrison.

Le gouvernement Morrison a annoncé son intention d’expédier 20 véhicules à mobilité protégée Bushmaster début avril, citant une demande du président ukrainien Vladimir Zelensky au parlement national.

Albanese s’est engagé à continuer d’armer l’Ukraine lors de sa visite à Kiev en juillet. Le gouvernement australien s’appelait autrefois “le plus grand contributeur hors OTAN” d’aide militaire à l’Ukraine, mais a ensuite changé la formulation en “un des plus grands,” citant des difficultés avec le suivi et la mesure du soutien par différentes parties.

Un outil de suivi de l’aide géré par l’Institut de Kiev pour l’économie mondiale classe l’Australie au 10e rang en termes d’aide totale, si les institutions de l’UE sont exclues, ou au 12e si seuls les armes et l’argent destiné aux dépenses militaires sont pris en compte.