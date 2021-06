L’Australie affrontera le Japon avant un tirage au sort difficile des groupes olympiques

L’Australie de Tony Gustavsson terminera ses préparatifs pour les Jeux olympiques avec un match de préparation contre le Japon, hôte des Jeux.

L’Australie jouera le numéro 11 mondial au stade Sanga de Kyoto le 14 juillet, une semaine avant son premier match de groupe des Jeux olympiques contre la Nouvelle-Zélande.

Les Matilda sont toujours en quête de leur première victoire sous la direction de l’entraîneur Gustavsson. Ils ont joué un match nul 0-0 contre la Suède début juin, après une défaite 3-2 contre le Danemark, tandis que les défaites 5-2 et 5-0 contre l’Allemagne et les Pays-Bas sont survenues respectivement plus tôt cette année.

« Ce match démontre notre volonté de faire tout notre possible pour garantir que l’équipe dispose de la meilleure préparation pour un tournoi important », a déclaré Gustavsson.

« Nous sommes également reconnaissants pour le soutien de l’Association japonaise de football qui a travaillé en collaboration avec nous pour garantir que les deux équipes aient un match fantastique pour finaliser leurs préparatifs.

« Le Japon est une équipe formidable et a été de sérieux prétendants dans le football féminin pendant plus d’une décennie.

L’Australie a subi trois défaites et un match nul dans ses préparatifs olympiques. Photo par Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

« C’est aussi une équipe qui a un style distinctif, un style de football très technique pour nos quatre derniers adversaires européens. »

Les Matilda ont un groupe élargi qui travaille dans un camp de transition avant les Jeux olympiques.

Gustavsson annoncera son équipe de 18 joueurs, plus quatre remplaçants, la semaine prochaine.

« Avec l’équipe finale sélectionnée au moment où nous jouons, le Japon offre une excellente occasion de continuer à peaufiner notre plan de match et de tisser cette chimie importante avec les 18 derniers », a-t-il déclaré.

Les Matildas affronteront également la Suède et les États-Unis dans le groupe G aux Jeux olympiques, en plus de leur affrontement trans-Tasman contre les Football Ferns.