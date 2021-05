L’Australie affrontera la France à Sydney, Melbourne et Brisbane lors d’une série de trois essais en juillet | Actualités du rugby

L’Australie affrontera la France de Fabien Galthie à trois reprises à domicile cet été

L’Australie affrontera la France lors de trois tests en 11 jours en juillet à Sydney, Melbourne et Brisbane alors qu’ils débutent leur saison 2021, a annoncé Rugby Australia.

Le premier Test aura lieu au Sydney Cricket Ground le mercredi 7 juillet, marquant le retour du Test de rugby en milieu de semaine pour les Wallabies pour la première fois en neuf ans.

La dernière fois que l’Australie, classée septième au monde, a disputé un test en milieu de semaine, c’était en 2012 contre l’Écosse – un match qu’elle a perdu 9-6.

L’action se déplacera ensuite vers le sud à Melbourne pour le deuxième test le mardi 13 juillet devant un éventuel décideur au Suncorp Stadium de Brisbane quatre jours plus tard.

L’Australie a affronté la France pour la dernière fois en compétition en 2016 lors d’un international d’automne au Stade de France

La France, cinquième, s’est rendue en Australie pour la dernière fois en 2014, lorsqu’elle a été battue 3-0.

Le test d’ouverture à Sydney sera la première rencontre entre les deux équipes en près de cinq ans, les hommes de Fabien Galthie devant arriver à la suite d’une campagne prometteuse des Six Nations au cours de laquelle ils ont terminé deuxième.

« La France est l’une des équipes les plus excitantes du rugby mondial; elle joue avec passion, flair et imprévisibilité et a prouvé à maintes reprises qu’elle est l’une des forces mondiales de notre jeu », a déclaré Andy Marinos, directeur général de Rugby Australie.

Le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, est convaincu que les deux équipes offriront un spectacle.

« C’est une excellente occasion pour notre équipe d’affronter une nation emblématique de l’hémisphère sud qui a marqué l’histoire du rugby mondial comme l’Australie », a déclaré Laporte.

« Nous sommes convaincus que nos Bleus, qui ressentent une vague de popularité croissante des Français à chaque match, auront à cœur de continuer à performer sur la scène internationale et de démontrer que la France fait partie des grandes nations du rugby mondial. »

L’Australie et la France ont joué pour la dernière fois à Paris en 2016, les Wallabies l’emportant 25-23.