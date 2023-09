L’Australie affirme que le coût du climat et des catastrophes augmente

Le gouvernement australien a déclaré mardi que le réchauffement de la planète menaçait les futurs rendements des cultures, alors que les dépenses fédérales consacrées aux tempêtes, aux inondations et aux incendies étaient déjà en forte hausse.

La dernière modélisation gouvernementale a montré que le réchauffement climatique et les catastrophes avaient des « effets importants à l’échelle de l’économie », a déclaré le trésorier Jim Chalmers dans un discours préparé.

Les rendements des cultures pourraient être inférieurs de 4 % d’ici 2063 si des mesures supplémentaires ne sont pas prises, ce qui coûterait 1,8 milliard de dollars australiens (1,2 milliard de dollars américains) par an en dollars d’aujourd’hui, a-t-il déclaré lors d’un forum national sur la sécheresse à Rockhampton, dans le Queensland.

Les feux de brousse meurtriers de l’« été noir » de 2019-2020 et les inondations sur la côte est d’octobre 2022 ont chacun coûté à l’économie environ 1,5 milliard de dollars australiens, a déclaré Chalmers, et le gouvernement fédéral a fortement augmenté ses dépenses pour aider les États et territoires à se remettre des catastrophes naturelles.

Les dépenses fédérales consacrées à la reprise après sinistre au cours de l’exercice 2022-2023 se sont élevées à environ 2,5 milliards de dollars australiens, a-t-il ajouté, soit plus de sept fois les 335 millions de dollars australiens dépensés en 2017-2018.

Le financement de cette aide du gouvernement fédéral a été multiplié par cinq en trois ans, a déclaré le ministre.

« La pression du changement climatique et des catastrophes naturelles plus fréquentes est constante, en cascade et cumulative », a déclaré Chalmers.

Le bureau météorologique australien a confirmé la semaine dernière qu’un phénomène climatique El Niño était en cours, apportant des conditions chaudes et sèches qui risquaient de provoquer de graves incendies de forêt et une sécheresse.