L’Australie adopte la première loi mondiale sur les médias obligeant Facebook et Google à payer pour le contenu d’actualités

L’AUSTRALIE a adopté une première loi mondiale sur les médias obligeant Facebook et Google à payer pour le contenu d’actualités.

Facebook a conclu un accord avec les législateurs après avoir reçu des réactions négatives pour leur décision controversée de empêcher les utilisateurs australiens de partager et d’afficher du contenu d’actualité sur sa plate-forme.

La décision de «désamorcer l’Australie» a été qualifiée de «honteuse» par les politiciens australiens.

FacebookCette décision est venue en réponse à une proposition de loi obligeant les géants de la technologie à payer pour le journalisme.

Le Premier ministre Scott Morrison a fustigé le géant des médias sociaux et a déclaré que le pays ne serait pas « intimidé » par les actions du géant de la technologie « pour se désolidariser de l’Australie ».

«C’est une agression contre une nation souveraine», a déclaré le ministre de la Santé Greg Hunt au Parlement.

« C’est une attaque contre la liberté des gens et, en particulier, c’est un abus total du pouvoir de marché des grandes technologies et du contrôle sur la technologie. »

La législation, qui a été amendée et approuvée par AustralieLe Sénat retournera à sa Chambre des représentants, où il devrait passer dès cette semaine.

Mardi, Facebook a annoncé qu’il rétablirait l’accès des utilisateurs australiens aux actualités à la lumière du compromis conclu avec le gouvernement.

Mercredi, Facebook a annoncé son intention de dépenser au moins 1 milliard de dollars dans l’industrie de l’information au cours des trois prochaines années.

La décision de la plate-forme de médias sociaux suivra l’engagement de Google en octobre dernier de payer aux éditeurs 1 milliard de dollars au cours des trois prochaines années.

« Nous avons investi 600 millions de dollars depuis 2018 pour soutenir l’industrie de l’information et prévoyons au moins 1 milliard de dollars au cours des trois prochaines années », a déclaré Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales chez Facebook, dans un blog Mercredi.

«Facebook est plus que disposé à s’associer aux éditeurs de nouvelles. Nous reconnaissons absolument qu’un journalisme de qualité est au cœur du fonctionnement des sociétés ouvertes – informer et responsabiliser les citoyens et demander des comptes aux puissants.

La législation révolutionnaire pourrait être utilisée comme un tremplin pour les gouvernements du monde entier sur la façon de gérer le déséquilibre du pouvoir avec les grandes technologies.

La semaine dernière, News Corp de Rupert Murdoch a conclu un accord avec Google qui les verra payer pour des articles.

L’accord conclu par le propriétaire ultime de The Sun et The Times verra la société de médias contribuer à Google News Showcase, une mise à jour de sa plate-forme de recherche d’actualités.

Le Sun fera partie des nombreuses publications de News Corp rejoignant la vitrine et les paiements impliqués seront «importants».

Robert Thomson, directeur général de News Corp, a déclaré que l’accord aurait «un impact positif sur le journalisme dans le monde entier, car nous avons fermement établi qu’il devrait y avoir une prime pour le journalisme haut de gamme».

Il a ajouté: «C’est une cause passionnée pour notre entreprise depuis plus d’une décennie et je suis heureux que les termes de l’échange changent, non seulement pour News Corp, mais pour chaque éditeur.»