Un universitaire de premier plan a qualifié les États et territoires australiens de «maillon faible» pour repousser l’ingérence étrangère et a appelé à la création d’unités de sécurité nationale basées sur l’État.

Cela vient après que la législation permettant au gouvernement australien d’examiner et de supprimer les accords entre les États, les territoires, les conseils locaux et les universités publiques avec d’autres nations a été adoptée mardi par le parlement fédéral.

Le professeur de l’Université nationale australienne Rory Medcalf s’adressera mercredi au National Press Club, arguant que les États et les territoires ne sont actuellement pas préparés à s’attaquer aux problèmes de sécurité nationale contemporains.

Cela comprenait les problèmes de sécurité liés aux infrastructures critiques, ainsi que ceux associés à l’espionnage, à la propagande et aux cybermenaces.

Le professeur Medcalf soutiendra que les gouvernements des États n’ont pas la capacité de s’attaquer à des problèmes tels que l’ingérence étrangère ou les tensions internationales, en partie à cause du manque de fonctionnaires avec des autorisations de sécurité de haut niveau.

Il demandera à tous les États et territoires australiens de mettre en place des unités de sécurité nationale dédiées avec des membres du personnel agréés en matière de sécurité capables de traiter des informations confidentielles provenant des services de renseignement nationaux australiens.

«Les États et les territoires sont là où cela devient réel», déclare le professeur Medcalf.

« Ils ne traitent pas des abstractions des points de discussion diplomatiques ou de l’analyse stratégique, mais des éléments quotidiens tangibles de la résilience nationale et de la vulnérabilité nationale – les infrastructures critiques, la géographie de première ligne et les décisions quotidiennes et les moyens de subsistance des citoyens australiens. »

L’accord d’infrastructure de l’Initiative de la ceinture et de la route de Victoria avec la Chine pourrait être une des premières victimes de la législation gouvernementale

Dan Andrews (photographié sur la place Tiananmen en Chine) a refusé de tenir compte des avertissements des principaux responsables du renseignement et de la sécurité concernant l’accord controversé de la ceinture et de la route avec la Chine

Le professeur Medcalf dit que cela s’est déjà produit dans le domaine du terrorisme, avec des relations solides en place entre les services de police étatiques et fédéraux.

Il soutiendra que les premiers ministres et les premiers ministres ont besoin des meilleurs conseils possibles sur l’ingérence étrangère et d’une plus grande voix sur la politique de sécurité nationale de l’Australie, car les pays rivaux «ne montrent aucun respect pour les subtilités de la fédération».

La législation qui a autorisé le Parlement mardi permet au ministre des Affaires étrangères d’évaluer les arrangements entre les gouvernements ou les universités publiques et les gouvernements étrangers.

L’accord d’infrastructure de l’Initiative de la Ceinture et de la Route de Victoria avec la Chine pourrait être une des premières victimes de la législation du gouvernement.

Le nouveau régime juridique est sur le point de mettre davantage en colère la Chine, qui a soulevé la législation comme l’un des 14 griefs préjudiciables aux relations avec l’Australie.

« Nous n’étions pas d’accord avec cela en premier lieu, nous ne sommes toujours pas d’accord avec cela, et il ne fait aucun doute que des décisions à ce sujet seront prises en temps voulu », a déclaré mardi le trésorier Josh Frydenberg aux journalistes, interrogé sur l’accord victorien.

Le professeur Medcalf dit que les briefings fédéraux sur la sécurité aux homologues basés dans les États – tels que ceux qui ont eu lieu sur la BRI – ne sont pas toujours pris suffisamment au sérieux, souvent parce que les représentants de l’État ne sont pas autorisés à entendre tous les détails.

