L’Australie achève son retrait total d’Afghanistan, laissant derrière elle des allégations de crimes de guerre

Le ministre de la Défense Peter Dutton a annoncé dimanche qu’au cours des dernières semaines, l’Australie avait retiré 80 membres du personnel de soutien d’Afghanistan, mettant officiellement fin à la présence militaire du pays dans ce pays. Canberra a déclaré en avril qu’elle suivrait l’exemple de Washington en s’engageant à retirer ses troupes restantes d’ici septembre.

Dutton a noté que l’Australie était prête à se joindre aux États-Unis dans de futures opérations militaires qui sont considérées comme « dans notre intérêt national ou dans l’intérêt de nos alliés ».

« Pour l’instant, cependant, cette campagne est terminée », a déclaré le ministre de la Défense.

L’Australie a mobilisé quelque 39 000 soldats au cours des deux dernières décennies dans le cadre de l’intervention militaire dirigée par les États-Unis en Afghanistan. Quarante et un militaires australiens ont été tués pendant la guerre, qui est finalement devenue une impasse prolongée avec les talibans. Canberra a retiré le gros de ses forces d’Afghanistan en 2013.

« Cette guerre se termine, pas avec une victoire, pas avec une défaite, mais avec l’espoir que l’Afghanistan est un meilleur endroit », a déclaré à l’époque le premier ministre de l’époque, Tony Abbott.

Alors que l’implication de l’Australie dans la longue guerre a officiellement pris fin, ces derniers mois, le pays a commencé à se débattre avec des allégations de crimes de guerre présumés commis par ses troupes.

En décembre, une enquête de quatre ans commandée par le gouvernement a trouvé des preuves que les troupes australiennes ont commis des dizaines de meurtres en Afghanistan. Cependant, le rapport a déterminé que la responsabilité des crimes allégués « ne s’étend pas aux quartiers généraux supérieurs ».

Canberra s’est par la suite excusé auprès de Kaboul pour la « inconduite » détaillé dans le rapport explosif.

Depuis lors, d’autres allégations macabres ont été révélées à la suite d’une affaire de diffamation contre plusieurs médias australiens intentée par un soldat des forces spéciales, Ben Roberts-Smith. Des articles de journaux allèguent que Roberts-Smith a horriblement assassiné six hommes afghans au cours de sa période de service, puis s’est engagé dans d’autres comportements illégaux pour dissimuler les meurtres. Les médias australiens affirment que, parmi d’autres crimes présumés, Roberts-Smith a tué un agriculteur non armé dont les mains avaient été menottées derrière lui, en donnant un coup de pied au civil par-dessus une falaise et en ordonnant à un autre soldat de lui tirer dessus. Le soldat australien a nié les allégations.

Pendant ce temps, le président américain Joe Biden a défendu le retrait de Washington du pays, rejetant les inquiétudes concernant une prise de contrôle de Kaboul par les talibans. Il a juré que les États-Unis ne « s’éloigner » d’Afghanistan, suggérant que les États-Unis pourraient poursuivre leur aide militaire au pays. Le groupe d’insurgés a remporté une série de victoires au cours des dernières semaines, s’emparant apparemment de plus d’une douzaine de districts à travers le pays.

