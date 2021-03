L’année dernière, le Canada avait accordé des exemptions aux personnes atteintes d’une maladie mentale en phase terminale pour posséder et consommer de la psilocybine, l’ingrédient actif des soi-disant champignons ou champignons magiques. On sait que les médicaments existants contre les maladies mentales, comme les antidépresseurs, doivent être pris pendant une longue période pour être efficaces et peuvent être difficiles à sevrer, et peuvent même provoquer des effets secondaires indésirables. Cependant, la psilocybine et la MDMA sont des traitements à action rapide qui ne doivent être pris que trois fois en quelques mois sous surveillance clinique pour être efficaces, rapporte le Guardian.

Cependant, se félicitant de cette subvention pour les essais cliniques, les chercheurs affirment que le financement est une opportunité pour l’Australie de développer des traitements révolutionnaires qui non seulement seront plus efficaces pour guérir certaines maladies mentales, mais ne verront pas non plus les patients devenir trop dépendants des médicaments.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy