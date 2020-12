Le revers australien a montré les faux pas qui peuvent inévitablement se produire lorsque les scientifiques, au cours d’une pandémie qui a tué plus de 1,5 million de personnes, se précipitent pour condenser le processus habituel de plusieurs années pour développer des vaccins en quelques mois.

Mais tout comme les scientifiques australiens ont fait leur annonce, les fruits de cette course sont devenus plus clairs. Les États-Unis ont fait un pas de plus vers la délivrance de leur première approbation pour un vaccin Covid-19, alors qu’un groupe d’experts qui conseillent la Food and Drug Administration a approuvé un vaccin Pfizer déjà utilisé en Grande-Bretagne.

Le problème qui est survenu avec le vaccin australien, développé par l’Université du Queensland et la société de biotechnologie CSL, était lié à son utilisation de deux fragments d’une protéine trouvée dans le VIH.

La protéine faisait partie d’une «pince» moléculaire que les chercheurs ont placée sur les pointes qui entourent le coronavirus et lui permettent d’entrer dans les cellules saines. La pince stabilise les pointes, permettant au système immunitaire de répondre plus efficacement au vaccin.

L’utilisation de la protéine du VIH ne posait aucun risque d’infecter les volontaires avec ce virus, ont déclaré les chercheurs. Mais la pince a généré la production d’anticorps reconnus par les tests VIH à des niveaux plus élevés que ce que les scientifiques avaient prévu.