Aujourd’hui, les Jeffries sont pris au piège dans une maison louée près de Winnipeg et ne peuvent pas retourner à Perth en raison des restrictions d’entrée draconiennes en Australie qui échoué des dizaines de milliers des citoyens australiens et des résidents à l’étranger.

En tant que groupe, ils font partie d’un phénomène inattendu de la pandémie: les personnes déplacées du monde développé. Et pour les Australiens à l’étranger ou avec leurs proches à l’étranger, le tyrannie à distance – une préoccupation largement passée surmontée par les voyages en avion – est à nouveau très réelle.

«Nous ne voulons pas ramener Covid dans notre pays, mais nous avons le droit d’y revenir», a déclaré David Jeffries lors d’un appel Zoom depuis son salon de Portage la Prairie, au Manitoba. «Là où cela commence vraiment à nous affecter, c’est l’incertitude. Nous partons toujours, mais nous ne sommes jamais partis. «

Il n’existe pas de chiffre faisant autorité sur le nombre de personnes bloquées en raison des restrictions imposées par les pays pendant la pandémie. Fin mars, plus de 50000 Américains ont été piégés à l’étranger alors que les voyages transfrontaliers ont presque cessé, des responsables américains dit à l’époque.

Cependant, la situation en Australie est extrême. Le continent insulaire a l’une des barrières frontalières les plus strictes – les résidents en ont besoin permission spéciale de partir, et seuls les citoyens, les résidents et quelques autres groupes sélectionnés sont admis depuis le 20 mars. Les arrivées sont limitées à environ 8000 par semaine et doivent isoler dans un hôtel pendant 14 jours à leurs propres frais.

Un effondrement similaire des voyages s’est produit en Asie, où les restrictions sont plus strictes qu’aux États-Unis et en Europe, mais sans les restrictions strictes de quarantaine de l’Australie. Les visiteurs au Japon sont tombés à 13 700 en septembre contre 2,7 millions en janvier; à 64 000 contre 1,3 million en Corée du Sud sur la même période; et à 13 800 sur 2 millions au Vietnam, selon CEIC Data, une société de recherche.

«Presque déraisonnable»

Cette semaine, l’État le plus peuplé d’Australie, la Nouvelle-Galles du Sud, a autorisé les stades sportifs à fonctionner à pleine capacité et les gymnases et les discothèques à rouvrir. La dernière fermeture des frontières intérieures de l’État prendra fin samedi.

«Il n’y a aucune raison de se précipiter et d’avoir un système de quarantaine inférieur», a déclaré John Kaldor, épidémiologiste à l’Université de New South Wales. « C’est le système de quarantaine qui nous a permis de revenir à un état semi-normal. »

La réticence à risquer ces profits signifie qu’il n’y a nulle part assez de lieux de quarantaine pour répondre à la demande. Mais quelques acteurs, riche hommes d’affaires et équipes sportives professionnelles ont bénéficié d’un traitement préférentiel, tandis que d’autres ont dû attendre.

À leur arrivée, les voyageurs placés sous la garde de la police ou de l’armée sont escortés vers des hôtels fermés, où ils ne sont pas autorisés à quitter leur chambre.

« Je pense vraiment que la situation devient assez désastreuse et qu’il faut plaider pour que les droits des individus aient été violés », a déclaré Laura A. Dickinson, professeur à la George Washington University Law School, spécialisée dans les droits humains et nationaux. . sécurité.

«Nous avons vu qu’il est possible pour les gens d’entrer via la quarantaine. Si l’État ne fournit pas suffisamment d’installations pour que les gens le fassent, au lieu de fermer la frontière, cela devient presque déraisonnable. «

Peur de l’abandon

En théorie, les Australiens bloqués pourraient demander l’aide des Nations Unies. En 1980, l’Australie a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantit aux citoyens le droit d’entrer dans leur propre pays.

Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, c’est-à-dire présidé par un diplomate égyptien, peut statuer sur les plaintes soumises en vertu de la Convention. Le processus est lent et rien n’indique que quiconque ait l’intention de l’utiliser contre le gouvernement australien, qui a rejeté la faute sur les gouvernements des États, qui doivent s’entendre sur le nombre de créneaux de quarantaine disponibles.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré en octobre qu’il voulait que les Australiens bloqués rentrent chez eux avant Noël.

À moins d’un changement majeur, cela est extrêmement improbable. Le 26 novembre, des responsables ont déclaré à un comité parlementaire que le nombre de personnes en attente de retour avait doublé depuis septembre pour atteindre 36 875.

«C’est une tasse qui se remplit quand on ramène quelqu’un à la maison», a déclaré Morrison le 12 novembre.

Les restrictions sont particulièrement douloureuses pour les familles séparées par la pandémie.

En février, Madhu Jaggi, une célibataire de 61 ans qui a deux enfants adultes à Adélaïde, s’est envolée pour l’Inde pendant trois semaines pour renouveler son visa, qui lui avait été délivré en tant que parent d’un citoyen australien et résident.

Elle attendait en Inde et son visa a expiré. Elle a ensuite obtenu un visa de visiteur, qui avait également expiré. Elle a déclaré qu’elle avait demandé l’autorisation d’entrer en Australie 20 fois pour des raisons humanitaires et qu’elle avait été refusée à chaque fois. A Ahmedabad, elle supplie régulièrement, en vain, les représentants diplomatiques de l’Australie en Inde de l’aider.

«Je suis seul ici et vous pouvez comprendre mon stress émotionnel et mental», a déclaré Jaggi dans un courriel.

‘Ils ne veulent pas que nous revenions’

Au Canada, la famille Jeffries a suivi de près la propagation de la pandémie. Le couple et leur fils, Mitchell, devaient rentrer chez eux le 29 mars. Mais le 17 mars, le gouvernement australien a conseillé aux résidents de rentrer immédiatement. Un jour plus tard, la frontière du Canada avec les États-Unis était fermée. Les vols d’Air Canada de Jeffries ont été annulés. Ils ont essayé mais n’ont pas réussi à embarquer en avril.

Acceptant d’être piégés pendant un certain temps, ils ont déménagé de la maison de la mère de Kate à un logement loué et ont essayé de profiter du court été canadien.

Le 12 novembre, le gouvernement provincial a expliqué ce qu’il appelle « Code rougeLimites. Désormais, les Jeffries ne sont pas autorisés à quitter la maison pour voir la mère de Kate, qui habite à quelques rues de là.

Bien qu’ils soient légalement autorisés à rentrer chez eux, les risques sont importants – et aggravés par la suspension des vols directs entre le Canada et l’Australie. David Jeffries demeure citoyen canadien, bien qu’il soit résident permanent de l’Australie depuis 20 ans. Mais les visas de touristes canadiens de sa femme australienne et de son fils ont expiré.

S’ils tentent de rejoindre l’Australie via les États-Unis ou le Moyen-Orient et ne sont pas autorisés à monter à bord d’un vol de correspondance vers Sydney ou Perth, les Jeffries craignent d’être piégés aux Émirats arabes unis, ou d’une pandémie hotspot comme Los Angeles.

Kate Jeffries doit rentrer chez elle avant la fin de son congé de maternité en février, sinon elle perdra son emploi dans une société minière, selon son mari, qui travaille à distance pour une société de logiciels à Perth.

«Être coincé dans un aéroport pendant des jours ou des semaines serait notre pire cauchemar», a-t-il déclaré.

Ce qui a fait plus mal que quasiment tout le reste, c’est la réaction de certains Australiens, a déclaré David Jeffries. «Les réseaux sociaux regorgent de commentaires d’Australiens nous disant de« rester à l’écart », que« c’est de votre faute si vous êtes coincé », a-t-il déclaré.

Malgré le sort de ceux qui sont piégés à l’étranger, il y a peu de pression intérieure pour assouplir les frontières.

Le dernier cas de coronavirus diagnostiqué dans la communauté australienne était un nettoyeur, le 3 décembre, qui travaille dans un hôtel où les voyageurs de l’étranger sont enfermés dans leurs chambres. Parmi les personnes en quarantaine, 62 cas ont été identifiés au cours de la semaine écoulée – des cas qui, selon les décideurs, illustrent le danger de rapatriement de plus de civils et de résidents.