L’Australie a demandé de se préparer aux bombardements chinois sur les bases aériennes après que Pékin menace de frapper des missiles à longue portée

Les bases militaires australiennes pourraient être touchées par des missiles chinois à longue portée pour se venger de leur soutien à Taiwan, prévient la propagande de Pékin.

Cela survient alors que les experts disent que le vaste nord de l’Australie est pour la plupart « non défendu » et que des renforts urgents sont nécessaires au milieu des avertissements qu’une guerre à grande échelle avec la Chine pourrait être dans seulement une décennie.

Les Marines américains prennent part à des jeux de guerre dans une base d’entraînement dans le nord du Queensland, Australie Crédits: Getty

Les forces australiennes sont éclipsées par l’Armée populaire de libération de la Chine Crédit: AFP

Les tensions entre Pékin et Canberra ont été exacerbées ces derniers mois par une guerre commerciale et un jeu de blâme sur la pandémie de coronavirus.

Maintenant, il y a des menaces de frappes de missiles «punitives» si l’Australie soutient l’action américaine pour défendre Taiwan d’une invasion chinoise redoutée.

Le journal Global Times – considéré comme le porte-parole du Parti communiste chinois sur la politique étrangère – a publié un avertissement effrayant aux «faucons australiens» de ne pas s’impliquer.

Le rédacteur en chef Hu Xijin a écrit dans un article d’opinion: «Je suggère que la Chine fasse un plan pour imposer des sanctions de représailles contre l’Australie une fois qu’elle interfère militairement dans la situation trans-détroit.

« Le plan devrait inclure des frappes à longue portée sur les installations militaires et les installations clés pertinentes sur le sol australien s’il envoie vraiment ses troupes dans les zones offshore de la Chine et combat contre l’APL (Armée populaire de libération). »

M. Hu a déclaré qu’il était important d’envoyer un message fort « pour dissuader les forces extrêmes de l’Australie » de « commettre des actions irresponsables ».

Et il a averti l’Australie: « Ils doivent savoir quelles catastrophes ils causeraient à leur pays … s’ils sont assez audacieux pour se coordonner avec les États-Unis pour s’immiscer militairement dans la question de Taiwan ».

La Chine a mis des milliers de soldats prêts à envahir Taiwan Crédit: AP

Des soldats australiens montent à bord d’un avion pour se déployer depuis Darwin Crédit: Reuters

La Chine a intensifié ses menaces contre Taiwan, avec des troupes mises en état de préparation à l’invasion et de fréquentes incursions dans son espace aérien pour épuiser ses défenses.

Plus tôt cette année, les experts en politique étrangère ont déclaré que Taiwan était un «point critique» et qu’une guerre entre les États-Unis et la Chine était plus probable que jamais.

Les forces américaines compteraient probablement sur le nord de l’Australie comme rampe de lancement en cas de conflit, et le Pentagone dépense 200 millions de dollars pour la construction d’infrastructures près de Darwin par crainte de pénuries de carburant paralysantes.

Le Dr John Coyne, du groupe de réflexion de l’Australian Strategic Policy Institute, a déclaré qu’il s’agissait d’un « vote de défiance » dans la préparation de l’Australie à la guerre.

« MENACE IMPRÉVISIBLE »

Le principal observateur de la défense a déclaré que le nord peu peuplé de l’Australie manquait de la puissance militaire dont il avait besoin dans un monde de menaces de plus en plus «imprévisibles», y compris de la Chine.

Pourtant, le nord plutôt que le sud est susceptible de supporter le poids de toute attaque potentielle, a-t-il déclaré à News.com.au.

Le Dr Coyne a énuméré les faiblesses des bases aériennes qui ne sont accessibles que par des chemins de terre, des installations navales inadaptées pour l’avenir et des forces spéciales stationnées à des milliers de kilomètres de l’autre côté du pays.

Il a déclaré: «La menace est incroyablement imprévisible maintenant.

« Nous n’avons pas de guerre froide mais nous avons des acteurs non étatiques agressifs, une Russie renaissante et une Chine affirmée. »

Une enquête parlementaire a révélé que le nord de l’Australie est en grande partie « non défendu » malgré sa valeur stratégique clé.

Les forces spéciales sont basées dans une banlieue de Perth, tandis que la plupart des forces navales se trouvent dans des ports proches de Perth et de Sydney.

La mise à jour stratégique de défense de l’année dernière a averti que l’Australie pourrait ne pas avoir aussi longtemps que dix ans pour se préparer à un conflit majeur, comme on l’avait supposé auparavant.

Le mois dernier, le Premier ministre Scott Morrison a annoncé 747 millions de dollars pour mettre à niveau quatre bases d’entraînement dans le Territoire du Nord qui seront utilisées par les forces australiennes et américaines.

Il a déclaré: «C’est un investissement qui assure la sécurité des Australiens et fait progresser et protège nos intérêts nationaux dans ce qui est un monde très incertain et peut être une région très incertaine – une région dans laquelle il existe de nombreuses pressions.

«Notre objectif est de rechercher la paix, la stabilité et un Indo-Pacifique libre et ouvert, avec un ordre mondial qui favorise la liberté.»

Les forces australiennes et américaines se joignent pour un exercice d’entraînement à Shoalwater Bay, près de Rockhampton, dans le nord du Queensland Crédit: Reuters