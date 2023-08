L’Australie a conquis son continent alors qu’elle affronte l’Angleterre pour une place en finale de la Coupe du monde féminine

SYDNEY (AP) – Sam Kerr a publié son autobiographie environ trois semaines avant que l’équipe nationale australienne n’ouvre la Coupe du monde féminine. Kerr est le leader des Matildas – elle fait en fait partie des meilleures joueuses du monde – et en tant que capitaine de l’équipe co-organisatrice du tournoi, elle était censée être la vedette du spectacle.

Mais Kerr a été blessé et a raté tout le jeu de groupe. Et l’Australie n’a pas vraiment fait parler d’elle jusqu’à ce que les Australiens éliminent le Danemark pour remporter un match de quart de finale contre la France. Maintenant, cette nation folle de rugby prête attention au football – le football féminin, pas moins – et des foules à guichets fermés se présentent pour la course historique des Matildas.

Kerr a enfin livré contre la France lorsqu’elle est sortie du banc, a joué le temps supplémentaire et a fait son penalty lors de la victoire 7-6 de l’Australie en fusillade contre la France. L’Australie en est maintenant à sa toute première demi-finale, mercredi au stade géant d’Australie, contre l’Angleterre, championne d’Europe.

Avec une victoire sur l’Angleterre, l’Australie peut se qualifier pour la finale et tenter de devenir la seule équipe autre que les États-Unis à remporter une Coupe du monde féminine à domicile.

Alors maintenant, toutes ces semaines plus tard, le livre de Kerr, « Mon voyage vers la Coupe du monde », a gagné du terrain. Il a été repris par les tabloïds pour les parties dans lesquelles Kerr parle de se faire passer pour un garçon pour jouer au niveau junior parce que son talent avait atteint le maximum de ce que l’Australie avait à offrir aux filles.

Kerr a écrit qu’elle avait dû arrêter lorsque le jeu des garçons est devenu trop physique, et elle pensait qu’elle en avait fini avec le football. Au lieu de cela, elle a réussi et est une star pour Chelsea tout en menant l’Australie sur cette course. Le programme national australien a ajouté plus de talents locaux, dont Mary Fowler, 20 ans, qui joue pour Manchester City.

La nation est devenue folle pour les Matildas, et leurs maillots sont un vêtement populaire dans toute l’Australie. Le soutien a atteint les autres sports, plus populaires : l’équipe masculine australienne de basket-ball a ajusté son calendrier à la Coupe du monde FIBA ​​afin qu’il n’interfère pas avec un match de Matildas.

Les filles qui essaient d’imiter Kerr ont maintenant des voies à suivre en Australie et n’ont pas à faire tout ce que Kerr a fait pour trouver un match compétitif.

« L’héritage que nous voulions laisser tout au long de cette Coupe du Monde, pour inspirer la génération à venir, je pense que nous avons fait plus que cela », a déclaré le gardien australien Mackenzie Arnold. « Je pense que nous avons fait plus que ce que nous pensions pouvoir accomplir. Nous n’avons pas encore fini. Voir la réaction que nous avons reçue de tout le pays a été absolument irréel. Je pense que ce n’est que le début. Je pense qu’il y a beaucoup plus à venir.

L’Angleterre trouve la nouvelle adoration rougissante de l’Australie pour Kerr amusante étant donné qu’elle est l’une des meilleures joueuses du jeu.

« Je pense que tout le monde la connaît assez bien, sur la scène mondiale », a déclaré la capitaine anglaise Millie Bright. « Elle s’est fait un nom. Il est donc assez difficile de ne pas connaître Sam et ses capacités.

Bright a également déclaré que l’Angleterre n’était pas intimidée par une foule attendue de plus de 75 000 personnes mercredi soir.

« Nous sommes super excitées de jouer devant un stade vraiment intense et plein pour le match féminin. C’est ce que nous voulons », a déclaré Bright. « C’est ce qu’on attend maintenant pour ces gros tournois, surtout en demi-finale. Nous nous épanouissons dans ces moments-là.

L’Angleterre se sent plutôt confiante et l’entraîneure Sarina Wiegman n’a même pas été interrogée sur le fait d’affronter l’Australie sans la star Lauren James, qui manquera le deuxième de sa suspension de deux matchs pour un carton rouge qu’elle a reçu en huitièmes de finale.

Wiegman était également satisfaite de ce qu’elle avait appris sur l’Australie lors d’un match amical il y a quatre mois. Cette victoire 2-0 contre l’Australie était la seule défaite de Wiegman en 37 matches en tant qu’entraîneur de l’Angleterre.

Pour autant que le spectacle de la demi-finale fera pour l’Australie sur son sol, l’Angleterre se sent plutôt bien dans ce que mercredi peut faire pour son propre programme. Les champions d’Europe aimeraient prendre le relais en tant que meilleure équipe du monde, et plus la route est difficile, mieux c’est.

« Vous voulez que ce soit tendu, vous voulez que ce soit bruyant », a déclaré Bright. « C’est un moment de fierté dans le football féminin où les gens allument la télévision à la maison et ils voient quelle atmosphère incroyable nous avons créée. »

Jenna Fryer, l’Associated Press