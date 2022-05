L’Australie a confisqué 650 000 armes. Les meurtres et les suicides ont chuté.

La fusillade de mardi à Uvalde, au Texas, a déjà lancé un autre débat national sur le contrôle des armes à feu. L’expérience de l’Australie à la fin des années 1990 mérite d’être considérée comme un élément de preuve de ce que les politiques fonctionnent et ne fonctionnent pas.

Entre octobre 1996 et septembre 1997, l’Australie a répondu à son propre problème de violence armée par une solution à la fois simple et sévère : elle a collecté environ 650 000 armes détenues par des particuliers. C’était l’un des plus importants programmes de rachat obligatoire d’armes à feu de l’histoire récente.

Et il y a de bonnes raisons de penser que cela a fonctionné. Cela ne signifie pas que quelque chose de similaire, même à distance, fonctionnerait aux États-Unis – ce sont, il va sans dire, des pays différents – mais cela vaut au moins la peine de regarder l’expérience de l’Australie.

Ce que l’Australie a fait

Le 28 avril 1996, un homme de 28 ans au passé trouble du nom de Martin Bryant est entré dans un café de Port Arthur, une ville touristique de l’île de Tasmanie, et a ouvert le feu avec un fusil semi-automatique. Il a tué 35 personnes et en a blessé 28 autres.

Le Premier ministre australien de l’époque, John Howard, avait pris ses fonctions six semaines plus tôt à la tête d’une coalition de centre-droit. Il a rapidement tiré une conclusion très claire de la tuerie de Port Arthur : l’Australie avait trop d’armes à feu et elles étaient trop faciles à obtenir.

“Je savais que je devais utiliser l’autorité de mon bureau pour limiter la possession et l’utilisation du type d’armes qui ont tué 35 personnes innocentes”, a écrit Howard dans un éditorial de 2013 pour le New York Times. “Je savais aussi que ce ne serait pas facile.”

Howard a persuadé à la fois sa coalition et les États australiens (le pays a un système fédéral) d’accepter une réforme nationale radicale des lois sur les armes à feu. Le soi-disant accord national sur les armes à feu (NFA), rédigé le mois après la fusillade, a fortement restreint la propriété légale des armes à feu en Australie. Il a également établi un registre de toutes les armes à feu détenues dans le pays, entre autres mesures, et a exigé un permis pour tous les nouveaux achats d’armes à feu.

L’une des dispositions les plus importantes de la NFA était une interdiction totale de certains types d’armes à feu, comme les carabines et les fusils de chasse automatiques et semi-automatiques. Mais il y avait déjà un certain nombre d’armes de ce type en circulation en Australie, et la NFA a exigé qu’elles soient retirées des rues.

L’Australie a résolu ce problème en introduisant un rachat obligatoire : les États australiens retireraient toutes les armes qui venaient d’être déclarées illégales. En échange, ils paieraient aux propriétaires d’armes un prix équitable, fixé par un comité national utilisant la valeur marchande comme référence, pour compenser la perte de leurs biens. La NFA a également offert une amnistie légale à toute personne ayant remis des armes détenues illégalement, bien qu’elle n’ait pas été indemnisée.

On craignait que le rachat obligatoire ne provoque une résistance : lors d’un discours devant une foule de partisans des droits des armes à feu, Howard portait un gilet pare-balles. Heureusement, les craintes de violence se sont avérées infondées. Environ 650 000 armes à feu détenues légalement ont été saisies pacifiquement, puis détruites, dans le cadre du rachat. Selon une estimation académique, cela représentait environ 20% de toutes les armes à feu détenues par des particuliers en Australie.

Le programme australien a probablement sauvé de nombreuses vies

En 2011, David Hemenway et Mary Vriniotis de Harvard ont passé en revue les recherches sur le taux de suicide et d’homicide en Australie après la NFA. Leur conclusion était claire : “La NFA semble avoir été un succès incroyable en termes de vies sauvées.”

Ce qu’ils ont trouvé, c’est une baisse des taux de suicide et d’homicide après la NFA. Le taux moyen de suicide par arme à feu en Australie au cours des sept années qui ont suivi le projet de loi a diminué de 57% par rapport aux sept années précédentes. Le taux moyen d’homicides par arme à feu a baissé d’environ 42 %.

Le taux d’homicides en Australie était déjà en baisse avant la mise en œuvre de la NFA, vous ne pouvez donc pas attribuer toutes les baisses aux nouvelles lois. Mais il y a des raisons de croire que la NFA, en particulier les dispositions de rachat, a contribué à ces baisses.

“Premièrement”, écrivent Hemenway et Vriniotis, “la baisse des décès par arme à feu a été la plus importante parmi les types d’armes à feu les plus touchés par le rachat. Deuxièmement, les décès par arme à feu dans les États ayant des taux de rachat plus élevés par habitant ont diminué proportionnellement plus que dans les États ayant des taux de rachat plus faibles. .”

Il y a aussi ceci : 1996 et 1997, les deux années au cours desquelles la NFA a été mise en œuvre, ont vu les plus fortes baisses en pourcentage du taux d’homicides sur une période de deux ans en Australie entre 1915 et 2004.

Dans les années qui ont suivi l’étude de Hemenway et Vriniotis, de nombreuses recherches ont examiné les effets précis de la NFA. Une méta-analyse de 2021 des preuves disponibles, menée par la RAND Corporation, a révélé qu’il est très difficile de déterminer la contribution des politiques australiennes à une réduction de la violence armée en partie à cause de la tendance à la baisse préexistante – que lorsqu’il s’agit de l’ensemble homicides en particulier, il n’y a pas de preuves particulièrement solides que le rachat de l’Australie ait eu un effet significatif.

Néanmoins, les auteurs de la RAND concluent que “les preuves les plus solides sont cohérentes avec l’affirmation selon laquelle la NFA a entraîné une réduction des suicides par arme à feu, des fusillades de masse et de la victimisation des femmes par homicide”. Alors pourquoi ces trois effets ?

Comme le souligne mon collègue Dylan Matthews, il y a de bonnes raisons pour lesquelles des restrictions sur les armes à feu empêcheraient les suicides. Le suicide est souvent un choix impulsif, souvent non répété après une première tentative. Les armes à feu sont spécialement conçues pour tuer, ce qui rend les tentatives de suicide avec des armes à feu plus susceptibles de réussir que, par exemple, les tentatives avec des rasoirs ou des pilules. Limiter l’accès aux armes à feu rend chaque tentative plus susceptible d’échouer, ce qui rend plus probable que les gens survivent et ne tentent plus de se faire du mal.

La logique de la victimisation des femmes par homicide est similaire. Les femmes sont disproportionnellement susceptibles d’être assassinées par des partenaires masculins dans le cadre d’un schéma de violence domestique; un agresseur ayant accès à une arme spécialement conçue pour tuer est plus susceptible d’assassiner son partenaire qu’il ne le serait autrement.

Et les fusillades de masse sont des événements rares entrepris par une petite fraction d’individus ; la réduction de la disponibilité des armes à feu rend moins probable que les personnes qui souhaitent s’engager dans de telles actions puissent le faire. Une étude de 2018 a révélé qu’au cours des 18 années précédant Port Arthur, l’Australie avait connu 13 fusillades de masse – définies comme des incidents dans lesquels cinq personnes ou plus sont mortes. Dans les années qui ont suivi, le pays a subi un incident de ce type (il y a également eu une fusillade en 2019 qui a fait quatre morts).

Conclusion : le rachat d’armes à feu par l’Australie a peut-être sauvé des vies, probablement en réduisant les homicides et presque certainement en réduisant les suicides. Encore une fois, les leçons australiennes ne s’appliquent pas nécessairement aux États-Unis, étant donné les nombreuses différences culturelles et politiques entre les deux pays. Mais en pensant à la violence armée et à la façon de la limiter, cela semble être une chose intéressante à examiner.

Mise à jour, 25 mai 2022 : Cette histoire a été mise à jour pour inclure des recherches récentes sur les effets du programme australien de rachat d’armes à feu.