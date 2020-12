Le secteur de la restauration et de l’hôtellerie à travers le monde a subi de lourdes pertes en 2020, l’année de la pandémie. De nombreux restaurants ont dû fermer tandis que ceux qui se portaient déjà mal devaient fermer complètement leur entreprise.

À un tel moment, un farceur australien est confronté à la flak après un Message de Reddit a révélé comment il avait commandé pour 170 $ de nourriture dans un restaurant familial en difficulté et avait donné une fausse adresse aux travailleurs. Ce qui a aggravé la situation, c’est que l’homme a refusé de payer toute la nourriture qu’il avait commandée.

Publiées sur subreddit Australia, les captures d’écran révèlent que l’homme inconsidéré avait passé une commande de 21 repas dans un restaurant de la région de Yarra Ranges à Melbourne, avec livraison et paiement gratuits à l’arrivée. Mais le farceur a donné au livreur une fausse adresse, gaspillant la nourriture du restaurant qui avait été emmenée dans la maison qui n’existait pas.

La commande comprenait 11 poulet plus légumes et riz, cinq boeuf plus légumes et riz, trois porcs plus légumes et riz, et deux agneau plus légumes et riz.

La capture d’écran partagée sur Reddit montre que dans les messages texte échangés entre le conducteur, l’homme a été informé que sa nourriture était en route, ce à quoi il a répondu avec un pouce en l’air. Cependant, après que le chauffeur se soit présenté à l’adresse donnée d’un local au hasard, le restaurateur a envoyé au faux client un texto disant que l’adresse qu’il a fournie n’est pas correcte. À cela, l’homme a répondu brutalement: «Je sais. F ** k têtes ‘.

Après s’être rendu compte qu’ils avaient été victimes d’une farce brutale, le livreur a gardé son calme et a écrit un texte pour dire merci d’avoir laissé tomber une petite entreprise locale en difficulté en faisant ce genre de blagues inhumaines. Et même leur a envoyé ses bénédictions. Le client est alors devenu plus audacieux et a dit: « Vous êtes stupide. Personne ne veut acheter votre merde. J’ai une femme au foyer, donc je n’ai pas besoin de votre putain de nourriture.

La farce désagréable a suscité l’indignation après que des captures d’écran des messages texte ont été téléchargées sur Reddit.

Les internautes ont été incités à prendre des mesures contre l’homme, car beaucoup ont demandé une aide juridique. Un utilisateur a commenté: «C’est un vol traditionnel, n’est-ce pas? Passez-le à la police, font-ils quelque chose? Une expérience? »

Un autre utilisateur a déclaré: « Tout ce dont ils ont besoin, c’est d’un coup de poing au visage … »

« Les mauvais comportements doivent toujours être dénoncés et honteux et ils vous blâmeront toujours pour les conséquences de leurs actes. Mais peut-être qu’un jour ils apprendront à se taire et à s’asseoir », a déclaré un autre.