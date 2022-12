L’Australie a battu les Antilles par 164 points lors du premier test alors que Nathan Lyon prend six guichets | Nouvelles du cricket

Le parcours à six guichets de Nathan Lyon, hors spinner, a permis à l’Australie de remporter une victoire de 164 points contre les Antilles lors du premier test de la série de deux matchs.

Lyon a empoché 6-128 alors que les Antilles, poursuivant 498 pour la victoire, ont été renvoyées pour 333 avant le thé le dernier jour à Perth, le quilleur remportant son 21e test cinq pour.

Le skipper Kraigg Brathwaite (110 sur 188) a obtenu le meilleur score pour les Antilles et un rassemblement tardif de Roston Chase (55 sur 85) et Alzarri Joseph (43 sur 72) a empêché une capitulation qui avait semblé probable après la chute des touristes à 233 -7 en l’espace de 17 overs le matin.

Chase et Joseph ont partagé une position de 82 pour le huitième guichet contre une attaque de bowling australienne sans le skipper Pat Cummins en raison d’une plainte à la cuisse.

Le joueur à temps partiel Travis Head (2-25) a finalement battu Joseph, tandis que Lyon a retiré Chase avant de lancer Kemar Roach (0) avec sa prochaine livraison pour s’assurer que l’Australie gagne le match et conserve le trophée Frank Worrell avant la deuxième et finale. Test à Adélaïde à partir de jeudi.

Marnus Labuschagne a marqué une double tonne lors de la première manche de l’Australie et un siècle lors de sa deuxième





Plus tôt, les Antilles ont perdu la paire du jour au lendemain de Brathwaite et Kyle Mayers (10) dans la première heure de la journée et n’ont réussi que 24 points en 15 overs – Lyon ayant Mayers attrapé en glissade avant de lancer Brathwaite.

Brathwaite avait défié l’Australie pendant un peu plus de cinq heures en marquant son 11e Test cent.

Jason Holder (3) est allé pour un gros drive et a devancé Head à Steve Smith, qui a pris une excellente prise de tumbling au slip, tandis que Josh Hazlewood représentait Joshua da Silva (12).

Les Antilles se sont ralliées à sept mais restent sans victoire lors des tests contre l’Australie depuis mai 2003.

Le joueur du match Marnus Labuschagne a marqué 204 lors de la première manche des hôtes, puis 104 invaincus non éliminés lors de leur deuxième puisqu’il est devenu le premier Australien à marquer un double cent et un siècle dans le même match depuis Greg Chappell en 1974.