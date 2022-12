L’Australie a battu l’Afrique du Sud dans les deux jours du premier test chargé de guichets à Brisbane | Nouvelles du cricket

L’Australie a remporté une remarquable victoire à six guichets contre l’Afrique du Sud lors d’une deuxième journée de 19 guichets du premier test alors que les Proteas se sont effondrés sur un terrain vert à Brisbane.

L’Afrique du Sud a ensuite été battue pour 152 lors de la première journée à The Gabba en s’effondrant à 99 tous un jour plus tard, laissant à l’Australie 34 points pour gagner et prendre une avance de 1-0 dans la série de trois matchs.

Les hôtes ont été réduits à 24-4 alors que Kagiso Rabada a remporté quatre guichets rapides – Usman Khawaja (2), David Warner (3), Steve Smith (6) et Travis Head (0) – avec Marnus Labuschagne (5no) et Cameron Green ( 0no) les frappeurs invaincus alors que l’Australie a gagné en huit overs.

Le meilleur buteur australien était des figurants (19) avec les cinq larges qu’ils ont remportés sur le videur sauvage d’Anrich Nortje pour remporter la victoire avant le deuxième test à Melbourne du lendemain de Noël.

Le triomphe à Brisbane n’était que la deuxième victoire de l’Australie en deux jours dans les tests, avec sa première contre les Antilles à Melbourne lors de la série 1930/31.

Le capitaine australien Pat Cummins a pris 5-42 lors de la deuxième manche de l’Afrique du Sud, tandis que Mitchell Starc a réclamé 2-26 et a fait de Rassie van der Dussen son 300e cuir chevelu de test lorsqu’il l’a battu pour un canard avec un magnifique yorker in-swinging.

Avec 34 guichets tombant en deux jours, des questions seront posées sur le terrain, mais l’off-spinner australien Nathan Lyon a déclaré: “Tout le monde dit probablement que le guichet est probablement trop mais cela montre juste la qualité des quilleurs qui courent ici dehors ici.”

L’Australie avait tourné sa nuit 145-5 à 218 tous dimanche matin, Head faisant 92 livraisons sur 96.

Au bâton pour la deuxième fois, l’Afrique du Sud a chuté à 5-3 lorsque le capitaine Dean Elgar (2), Sarel Erwee (3) et Van der Dussen sont partis et ils étaient 69-9 après 32 overs, devant Keshav Maharaj (16) et Lungi Ngidi ( 9) ont pris leur parti à un peu moins de trois chiffres.