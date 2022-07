L’Austin FC signe Emiliano Rigoni, ancien attaquant international argentin du DP, de Sao Paulo

Emilino Rigoni cherchera à renforcer davantage une équipe de l’Austin FC qui vole haut dans la Conférence Ouest. Marcelo Endelli/Getty Images

Austin FC a finalisé la signature de l’attaquant argentin Emiliano Rigoni du club brésilien de Serie A Sao Paulo FC, le club MLS annoncé vendredi.

Les conditions financières du transfert n’ont pas été publiées, mais ESPN a rapporté plus tôt ce mois-ci que les équipes avaient convenu de frais de 4 millions de dollars. Rigoni est signé tout au long de la saison 2024 de la MLS avec des options de club en 2025 et 2026.

– Bell : Comment l’Austin FC est-il passé du deuxième pire de l’Ouest à prétendant à la couronne de conférence ?

– MLS sur ESPN+ : diffusion en direct de jeux, replays (États-Unis uniquement)

– Football sur ESPN+ : FC Daily | Futbol Amériques

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Rigoni, 29 ans, occupera les places de joueur désigné et international sur la liste et rejoindra Austin dans les semaines à venir dès réception de son visa P1.

“L’Austin FC est un club ambitieux et je suis ravi d’aider l’organisation à atteindre ses objectifs cette saison et au-delà”, a déclaré Rigoni dans un communiqué vendredi. “… Je donnerai tout ce que j’ai pour ce club et cette base de fans.”

Rigoni a inscrit 55 buts et délivré 36 passes décisives en 307 matches avec des clubs argentins (Belgrano et Independiente), russes (Zenit Saint Petersburg), italiens (Atalanta et Sampdoria), espagnols (Elche) et brésiliens (Sao Paulo).

“Nous sommes très heureux d’accueillir Emiliano et sa famille à Austin”, a déclaré le directeur sportif de l’Austin FC, Claudio Reyna. “C’est un ailier avec beaucoup de qualité et d’expérience dans certaines des meilleures ligues du monde. Ses capacités conviennent parfaitement à notre style de jeu.”

Rigoni a fait deux apparitions pour l’équipe nationale senior argentine, dont un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Pérou en 2017.

Sa signature fait suite à l’annonce d’Austin la semaine dernière que le contrat de l’ancien joueur désigné Cecilio Dominguez avait été résilié d’un commun accord. Rigoni rejoint son ancien coéquipier du Zenit Sebastian Driussi et le milieu de terrain Alex Ring en tant que DP sur la liste d’Austin.