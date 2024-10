L’Austin FC recrute Nico Estevez comme nouvel entraîneur-chef

L’Austin FC n’a pas mis longtemps à pourvoir son poste d’entraîneur-chef.

Nico Estevez a été embauché par le club de la Conférence Ouest et prendra officiellement ses fonctions après la fenêtre FIFA de novembre. Estevez, 44 ans, a continué comme entraîneur adjoint de l’équipe nationale masculine des États-Unis sous la direction de Mauricio Pochettino.

« Nous souhaitons remercier Nico pour toutes ses contributions au programme », a déclaré le directeur sportif du football américain, Matt Crocker. « C’est un entraîneur fantastique et une personne encore meilleure. Nous lui souhaitons un succès continu.

Estévez a été entraîneur-chef pour la dernière fois avec son compatriote du FC Dallas en MLS, les menant aux séries éliminatoires en 2022 et 2023. Il a enregistré une fiche de 35-32-30 avec le FC Dallas au cours de cette période.

Il a également été entraîneur dans son Espagne natale avec Huracan Valencia, Valencia B et la première équipe de Valence. La victoire la plus célèbre d’Estevez a été une victoire 1-0 en Liga contre la puissance européenne du Real Madrid.

« Austin est une ville dynamique avec une musique, une gastronomie, une culture fantastiques et, surtout, une base de fans incroyablement passionnés par le football et l’Austin FC », a déclaré Estévez. « Cette passion était l’une des principales raisons pour lesquelles venir à Austin était si excitant pour moi, et j’ai hâte de faire grandir l’équipe sur le terrain tout en apprenant à connaître nos supporters à un niveau personnel. Je tiens à remercier Rodolfo et tout le Club pour cette opportunité.

La pré-saison 2025 de l’Austin FC débutera officiellement le 11 janvier. Le club n’a pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires en 2024, ce qui a conduit au limogeage de Josh Wolff en tant qu’entraîneur-chef.