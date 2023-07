L’Austin FC nomme Borrell directeur sportif adjoint de Man City

L’Austin FC a annoncé vendredi l’embauche du meilleur entraîneur adjoint de Manchester City, Rodolfo Borrell, au poste de directeur sportif du club de football de la Major League.

Borrell, 52 ans, a passé neuf saisons à Manchester City, d’abord en tant que directeur technique mondial du club de Premier League avant d’être nommé premier entraîneur adjoint de l’équipe sous la direction de Pep Guardiola en 2016.

Borrell a été nommé directeur adjoint avant la saison dernière, lorsque Manchester City a remporté les trophées de la Premier League, de la Ligue des champions et de la FA Cup.

Il rejoint une équipe MLS dans sa troisième année de compétition. Austin s’est qualifié pour la finale de la Conférence Ouest la saison dernière, mais a connu des difficultés au cours de la première moitié de la saison 2023. Des victoires consécutives ramènent Austin en lice pour les séries éliminatoires.

« Il apporte un palmarès incroyablement impressionnant, une richesse d’expérience et une passion pour le beau jeu, et nous sommes convaincus qu’il est la bonne personne pour faire avancer nos ambitions et développer les meilleurs joueurs, entraîneurs et staff de la première équipe, deuxième équipe et académie », a déclaré Anthony Precourt, fondateur et propriétaire majoritaire de l’Austin FC.

Sean Rubio occupait le poste de directeur sportif par intérim d’Austin depuis que l’ancienne star de l’équipe nationale des États-Unis, Claudio Reyna, avait quitté son poste en janvier, après la dispute de sa famille avec l’entraîneur américain Gregg Berhalter.

Rubio est désormais vice-président senior du personnel des joueurs, où il supervisera la gestion de la liste, a indiqué le club.