Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le Royaume-Uni n’était pas du tout préparé à la crise de Covid en raison d’années d’austérité supervisées par David Cameron et George Osborne, selon un nouveau rapport.

Le Congrès des syndicats (TUC) a déclaré que les réductions de financement réduisaient la capacité de réponse à la crise, laissant le NHS et le secteur des soins sociaux « dangereusement en sous-effectif ».

La capacité des services publics a été endommagée par des « réductions importantes » dans presque tous les secteurs du secteur public, a ajouté le syndicat.

Les niveaux de dotation en personnel sûrs dans le domaine de la santé et des services sociaux ont été compromis par plusieurs années de plafonds salariaux et de gels des salaires, ce qui a entravé le recrutement et augmenté la rotation du personnel, selon le rapport.

M. Cameron et M. Osborne devraient repousser les allégations de dommages causés par la coupe d’austérité lorsqu’ils comparaîtront à l’enquête Covid dans les semaines à venir.

Le chancelier Jeremy Hunt – qui était secrétaire à la Santé sous le gouvernement de coalition – devrait également témoigner lors d’audiences sur la préparation qui débuteront le 13 juin.

Le rapport a été publié lundi avant une conférence de presse conjointe avec le groupe Covid-19 Bereaved Families for Justice sur les leçons qui, selon eux, doivent être tirées de l’enquête britannique Covid-19.

En 2020, lorsque la pandémie de coronavirus a commencé, les dépenses par habitant étaient inférieures à celles de 2010 dans les soins sociaux, les transports, le logement, la garde d’enfants, les écoles, l’enseignement supérieur, la police, les pompiers et la protection de l’environnement, selon le TUC.

Il a affirmé que cela limitait la capacité des services publics à contribuer efficacement aux éventualités civiles et à poursuivre efficacement les activités essentielles, telles que l’éducation des enfants.

Le rapport ajoute que pendant la pandémie, lorsque les risques sur le lieu de travail se sont multipliés, les inspections du lieu de travail et les avis d’application sont tombés à un niveau record. Le financement du Health and Safety Executive était inférieur de 43% en 2021/22 à celui de 2009/10 en termes réels, a-t-il affirmé.

Le NHS a été endommagé par des « coupes abruptes », selon le TUC (Getty)

Le secrétaire général du TUC, Paul Nowak, a déclaré que tirer des leçons signifiait jeter «un regard sans faille sur les choix faits par nos dirigeants dans les années précédant la pandémie» – affirmant que les réductions de financement mettaient les niveaux de personnel du NHS «dans la zone de danger».

M. Nowak a déclaré: «Les coupes dans la sécurité sociale ont poussé beaucoup plus de personnes sous le seuil de pauvreté, les rendant plus vulnérables aux infections, et les coupes dans la santé et la sécurité ont laissé les travailleurs exposés à des employeurs voyous qui prennent des raccourcis et mettent leur vie en danger.

Il a ajouté : « L’austérité a coûté cher à la nation. Cela nous a laissés extrêmement mal préparés à la pandémie et a laissé beaucoup trop de travailleurs sans protection. Les conséquences ont été douloureuses et tragiques.

Boris Johnson reste au centre d’une rangée étonnante alors que le gouvernement de Rishi Sunak a lancé une offre à la Haute Cour pour contester la demande de l’enquête concernant les messages et les cahiers non expurgés de l’ancien Premier ministre.

Les familles endeuillées ont raconté L’indépendant que M. Sunak devrait cesser d’essayer de « se protéger » et remettre ses propres WhatsApps afin que les décisions cruciales en matière de pandémie – y compris le programme Eat Out to Help Out – puissent être examinées.

Rivka Gottlieb du groupe Covid-19 Bereaved Families for Justice UK a déclaré : « Il semble que Sunak se protège. C’est indécent de couvrir les choses. Je veux que chaque personne concernée au sein du gouvernement transmette les messages WhatsApp.

Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré que le parti travailliste « remettrait tout ce qui est nécessaire » à l’enquête Covid si son parti était au pouvoir.

« Je vais vous dire pourquoi – parce que de nombreuses personnes ont perdu des proches à cause de Covid, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi et leurs moyens de subsistance et elles méritent des réponses », a-t-il déclaré aux diffuseurs. « Je serai donc très clair – nous remettrions tout ce qui est requis par le président et nous le ferions en ayant à l’esprit ceux qui ont tant perdu pendant Covid. »