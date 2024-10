Lauryn Hill poursuivie pour fraude par Pras Michel des Fugees

Pras Michél, membre fondateur du groupe hip-hop The Fugees, lauréat d’un Grammy, poursuit sa camarade de groupe Lauryn Hill devant un tribunal fédéral pour fraude et rupture de contrat, entre autres réclamations, concernant leur tournée abrégée de 2023 et l’annulation de concerts un an plus tard.

Dans un procès cinglant déposé mardi dans le district sud de New York, Michél allègue que Hill a grossièrement mal géré l’organisation, le marketing et le budget de leur tournée sabordée en 2023, qui « était en fait une tentative voilée et sournoise de faire un gros score ». pour elle-même« , indique la plainte, ajoutant que le chanteur a ensuite secrètement siphonné l’argent des garanties de la tournée. La liste complète des réclamations comprend également le manquement à l’obligation fiduciaire et le refus d’autoriser un audit de la tournée des Fugees.

Dans une déclaration à VariétéHill a qualifié le procès de « sans fondement » et de « plein de fausses allégations et d’attaques injustifiées ». Son avocat, Howard King, a ajouté : « Il est particulièrement décevant que le procès ne révèle pas que Pras était manifestement trop avancé pour la dernière tournée afin de l’aider à payer ses factures juridiques croissantes. Son incapacité à montrer sa reconnaissance pour l’aide financière que Mme Hill lui a apportée en cette période difficile est décevante. Cette action sera agressivement défendue et vaincue. Michél est représenté par les avocats Robert Meloni et Thomas McCaffrey.

Le procès affirme que la tournée 2023 des Fugees aurait dû être « un énorme succès commercial, puisque la plupart des spectacles de l’ensemble de la tournée de la taille d’une arène étaient complets à l’avance ». Cependant, Michél est reparti les mains vides parce que Hill contrôlait le budget de la tournée « qui était tellement gonflé de dépenses inutiles et, très probablement fictives, qu’il semblait conçu pour perdre de l’argent ». De plus, la tournée a été interrompue lorsque Hill a brusquement annulé la seconde moitié en novembre 2023, invoquant une « grave tension vocale ».

Le procès, qui dépeint Hill comme un loup déguisé en mouton avec des « tendances narcissiques », propose des anecdotes juteuses, dont une dans laquelle elle aurait refusé une offre de 5 millions de dollars pour que les Fugees se produisent à Coachella cette année parce qu’elle se serait sentie snobée par le festival. pour avoir mis No Doubt en tête de l’affiche.

« L’arrogance de Hill s’est encore manifestée lorsqu’elle a rejeté unilatéralement une offre de 5 millions de dollars. [to play Coachella]. La raison était que son ego était meurtri puisque le groupe No Doubt serait en tête d’affiche devant The Fugees », indique la plainte. «Hill n’a jamais parlé à Pras de l’offre ou du fait qu’elle l’avait rejetée. Pras n’en a eu connaissance que lorsqu’il était trop tard, après que Hill, dans une étonnante démonstration d’orgueil, ait demandé à Pras s’il accepterait d’interpréter gratuitement quelques chansons des Fugees en première partie de son fils, « YG » Marley, qui était devrait se produire au même festival de Coachella.

Le groupe, formé avec Wyclef Jean à la fin des années 1980 à South Orange, dans le New Jersey, est souvent considéré comme l’un des groupes hip-hop les plus influents des années 1990, vendant plus de 22 millions de disques dans le monde. « The Score », sorti en 1996 et marquant leur dernier album, a été certifié sept fois disque de platine par la RIAA.

Selon la plainte, Hill, ébranlé par une tournée solo ratée, a d’abord proposé l’idée d’une réunion des Fugees au printemps 2023 à son ex-mari Jean, qui l’a ensuite présentée à Michél. Elle « a réalisé que la seule chance pour elle de se produire dans des salles de la taille d’une arène et de nourrir son ego insatiable serait de retrouver Michél et Jean et de présenter la tournée du 25e anniversaire comme une tournée des ‘Fugees' », indique la poursuite.

Hill a exploité la situation précaire de Michél dans laquelle il avait besoin d’argent pour payer les frais juridiques, affirme la plainte. À l’époque, Michél était au milieu d’une bataille juridique de quatre ans avec le ministère américain de la Justice après avoir été désigné comme co-accusé du financier « Le loup de Wall Street » Jho Low, qui aurait volé 4,5 milliards de dollars au souverain malaisien. fonds de richesse, connu sous le nom de 1MDB, dans l’un des plus grands scandales financiers jamais connus au monde. Alors que Low est toujours en fuite et vivrait probablement en Chine où il échappe à la justice, Michél a été condamné en avril 2023, notamment pour violations de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers et pour avoir agi en tant qu’agent de la Chine. (Michél n’a jamais été accusé d’avoir participé au vol épique qui a été utilisé pour financer de somptueuses soirées hollywoodiennes qui coûtaient huit chiffres pièce et qui ont attiré des personnalités comme Leonardo DiCaprio et Paris Hilton.)

Mais la tournée des Fugees 2023, qui a été brusquement annulée par Hill, n’a pas aidé Michél à couvrir ses frais juridiques et lui a laissé près d’un million de dollars de dépenses non récupérées parce que « Hill prenait 40 % des garanties de la tournée et des bénéfices nets de la tournée sur le budget ». top’ pour elle-même, laissant les 60 % restants répartis à parts égales entre Hill, Pras et Wyclef », indique le procès. Michél et ses représentants n’ont eu connaissance que récemment de cette situation et ont exigé un audit financier. Le procès affirme qu’ils ont été refusés.

Plus tôt cette année, Hill aurait conclu un nouvel accord avec Live Nation pour une tournée américaine de 18 concerts des Fugees qui devrait débuter en août 2024. Elle n’a jamais divulgué l’accord à Michél, selon la poursuite. Les ventes de billets ont été lamentables, ce que Michél reproche à Hill car elle « avait mis beaucoup trop de temps à conclure l’accord avec Live Nation ». [and] il y avait peu ou pas de marketing pour la tournée, et pas assez de temps entre l’annonce et la date du premier concert pour réaliser suffisamment de ventes anticipées pour justifier la tournée.

En conséquence, Live Nation a débranché la prise en août, suscitant des spéculations sur ce qui a réellement torpillé la tournée très attendue. À l’époque, Hill avait blâmé les médias. Elle a publié une déclaration qui disait : « L’année dernière, j’ai subi une blessure qui a nécessité le report de certains de mes spectacles. Malheureusement, le penchant de certains médias pour le sensationnalisme et les gros titres clickbait a apparemment créé un récit qui a affecté les ventes de billets pour la partie nord-américaine de la tournée.

Le procès de Michél affirme également que Hill a « terni la marque Fugees » en raison de « son habitude d’arriver en retard aux spectacles, parfois jusqu’à deux à trois heures ». Hill a continué de susciter des plaintes de fans pour son retard chronique. Cette semaine encore, le chanteur serait monté sur scène avec plus de quatre heures de retard pour un spectacle à Nairobi, au Kenya.

Les Fugees ne sont pas le seul groupe musical actuellement pris au piège de luttes juridiques internes. Les fondateurs de Hall & Oates, Daryl Hall et John Oates, se battent dans le cadre d’un arbitrage confidentiel concernant la vente de leur partenariat commercial.