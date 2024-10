Lauryn Hill poursuivie pour fraude par Pras Michél, co-membre des Fugees, suite à l’annulation d’une tournée

Lauryn Hill a été poursuivie pour fraude par son co-membre des Fugees, Pras Michél, suite à l’annulation de leur tournée mondiale 2024.

Hill et The Fugees devaient lancer leur tournée mondiale en août à Tampa, en Floride, et continueraient leur périple aux États-Unis jusqu’au 21 septembre, avant de se rendre au Royaume-Uni et en Europe en octobre.

Cependant, trois jours seulement avant le premier concert prévu, le groupe a discrètement annulé la partie américaine de la tournée sans aucune explication officielle. Hill a ensuite imputé le « sensationnalisme » des médias autour de l’annulation des spectacles précédents à la faiblesse des ventes de billets (via Stéréogomme).

Aujourd’hui, Michél, qui a co-fondé les Fugees en 1990, a affirmé que leur tournée de retour avait été sabotée par « l’arrogance » et les « tendances narcissiques » de Hill. Selon un procès intenté aujourd’hui (1er octobre) dans le district sud de New York et obtenu par VariétéMichél a allégué que la tournée 2023 du groupe aurait été « un énorme succès commercial » compte tenu des ventes anticipées, mais Hill avait grossièrement mal géré l’organisation, le marketing et le budget de la tournée et a affirmé qu’il s’agissait « en fait d’une tentative voilée et sournoise de faire un gros score ». pour elle-même.

Il a ensuite affirmé que le chanteur contrôlait le budget de la tournée qui, selon lui, était « gonflé de dépenses inutiles et très probablement fictives ». Il l’a décrit comme une tentative « voilée et sournoise » de Hill de gagner de l’argent pour elle-même, en refusant un audit.

Selon la plainte, certaines des dates des Fugees en 2023 ont été reportées en raison de la « grave tension vocale » de Hill et la tournée de 2024 a été interrompue en raison d’une « mauvaise gestion flagrante ».

Il a également affirmé que le trio s’était vu offrir 5 millions de dollars pour jouer à Coachella, mais Hill aurait refusé l’offre après avoir appris qu’ils ne seraient pas placés plus haut sur l’affiche du festival.

« L’arrogance de Hill s’est encore manifestée lorsqu’elle a rejeté unilatéralement une offre de 5 millions de dollars. [to play Coachella]», lit-on dans le procès. « La raison était que son ego était meurtri puisque le groupe No Doubt serait en tête d’affiche des Fugees le soir de leur spectacle. Hill n’a jamais parlé à Pras de l’offre ni du fait qu’elle l’avait rejetée. Pras n’en a eu connaissance que lorsqu’il était trop tard, après que Hill, dans une étonnante démonstration d’orgueil, ait demandé à Pras s’il accepterait d’interpréter gratuitement quelques chansons des Fugees en première partie de son fils, YG Marley, qui devait jouer. se produire au même festival de Coachella.

Michél a également affirmé que la tournée de retrouvailles avait été organisée par Hill après l’échec de sa tournée solo. Elle aurait eu besoin de Michél et de Wyclef Jean pour augmenter les ventes de billets. Le procès affirmait qu’elle « avait réalisé que la seule chance pour elle de se produire dans des salles de la taille d’une arène et de nourrir son ego insatiable serait de se réunir ».

Lauryn Hill n’a pas encore répondu à la poursuite ni à aucune de ses allégations.

Plus tôt cet été, Michél a parlé de la tournée annulée en 2024 et a déclaré que sa frustration face à la situation venait au nom des fans.

Dans une interview avec VautourPras a déclaré qu’il comprenait le sentiment de frustration des fans et pensait que le passé mouvementé du groupe en matière de tournées – à savoir la réputation de Hill d’arriver aux concerts des heures en retard – pourrait avoir eu un impact sur les mauvaises ventes.

« J’ai été à la fois surpris et pas surpris », a déclaré Michel à propos de la vente des billets. « L’année dernière, il était censé y avoir 20 spectacles, et nous en avons fait 10. Ils étaient tous complets, mais il fallait faire 10 spectacles supplémentaires pour qu’elle [Hill] annulé. »

Il a poursuivi en expliquant comment ce sentiment de déception a pu se répercuter sur cette tournée à venir : « Maintenant, vous mettez des spectacles en vente cette année, et les gens se demandent : Comment savons-nous que cela ne va pas être annulé ?

« Les fans disent : ‘C’est l’été, l’école est sur le point d’arriver, je dois acheter des fournitures pour mes enfants, il y a de l’inflation.’ Il y a tellement de choses que vous devez coordonner dans votre vie. Passer par ce processus pour qu’elle se retourne et dise : « Oups, annulé. »

Ailleurs, Hill a depuis recommencé à se produire avec une poignée de spectacles en février, mars et avril de cette année, y compris une place à Coachella.