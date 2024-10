Lauryn Hill poursuivie par Pras Michél, membre du groupe Fugees, pour fraude et rupture de contrat

Dans un communiqué, Hill a qualifié le procès de « sans fondement » et de « plein de fausses allégations et d’attaques injustifiées ».

Le procès, déposé lundi à New York, affirmait que Hill avait mal géré le budget de la tournée de retour du groupe en 2023 et qu’elle était devenue « tellement gonflée de dépenses inutiles et, très probablement fictives, qu’elle semblait conçue pour perdre de l’argent ».

Le procès affirme également que Hill a refusé 5 millions de dollars (3,8 millions de livres sterling) pour jouer au festival de Coachella sans informer Michél de l’offre, car les Fugees ne seraient pas en tête d’affiche.

Michél a également critiqué le « retard chronique » de Hill pour les performances.

En réponse, la déclaration de Hill a ajouté qu’elle avait « insisté parce que j’avais compris que Pras était sous la contrainte en raison de ses batailles juridiques et que cela affectait peut-être son jugement, son état d’esprit et son caractère.

« La tournée de l’année dernière a été organisée pour célébrer le 25e anniversaire de l’album The Miseducation of Lauryn Hill. Il était prévu que les Fugees soient impliqués ou non.

« La tournée a été élargie pour inclure les Fugees parce que j’ai découvert que Pras était en difficulté et qu’il aurait besoin d’argent pour aider sa défense juridique. »

Michél a été reconnu coupable en 2023 de lobbying illégal. Les procureurs américains ont déclaré qu’il avait reçu plus de 100 millions de dollars (80 millions de livres sterling) du milliardaire malaisien Jho Low, qui ont été utilisés dans deux tentatives visant à influencer la politique américaine.

Hill a ajouté que le procès de Michél « omet notamment » qu’il ait reçu un trop-payé de 3 millions de dollars (2,3 millions de livres sterling) pour la dernière tournée afin de payer ses frais juridiques.

Il n’a pas encore « remboursé des prêts substantiels » qu’elle lui a accordés en guise d’« acte de bonne volonté », a-t-elle affirmé.

Hill and the Fugees devraient jouer trois dates au Royaume-Uni la semaine prochaine, dont une soirée à l’O2 Arena de Londres.

L’avocat de Michél a déclaré qu’il ne participerait pas aux spectacles.

Les Fugees ont été formés dans le New Jersey en 1990 par Hill, Michél et Wyclef Jean, et leurs succès comprenaient Ready or Not et Killing Me Softly.