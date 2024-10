Lauryn Hill poursuivie en justice par un membre du groupe Fugees pour fraude lors d’une tournée

NEW YORK (AP) — Le rappeur des Fugees, Pras, a poursuivi mardi sa camarade de groupe Lauryn Hill pour fraude concernant le groupe. tournée de retrouvailles 2023 raccourcieaffirmant qu’elle avait profité de sa condamnation pénale pour lui imposer un contrat injuste.

Le procès intenté devant un tribunal fédéral par Prakazrel « Pras » Michel, un membre fondateur des Fugees avec Hill et Wyclef Jean, allègue que Hill « est intervenu » après son verdict « injuste » dans une affaire fédérale de complot criminel, et qu’il n’a eu d’autre choix que d’accepter ses conditions onéreuses. Et elle a ensuite caché les livres, le fraudant financièrement et le pénalisant, selon le procès.

La tournée a été présentée comme une célébration de l’anniversaire de l’album historique de Hill de 1998. «La mauvaise éducation de Lauryn Hill», et cela devait inclure une réunion des Fugees, deux fois lauréats d’un Grammy Award, composés de Hill, Pras et WyclefJean, Le groupe pionnier du hip-hop progressif est surtout connu pour ses tubes platine des années 1990 « Ready or Not », « Killing Me Softly with His Song » et « Fu-Gee-La ».

« Le Seigneur a dû être en congé le jour où il a associé Lauryn Hill à Wyclef Jean et Pras Michel, le plaignant dans cette action, car la trahison au sein de la fausse famille Fugees a atteint des proportions mythiques », indique le procès dans une introduction dramatique. « C’est leur histoire de malheur. »

Le procès allègue également que Hill a gâché la tournée en se présentant des heures en retard, et affirme que le véritable attrait de la tournée était les retrouvailles, pas Hill, mais elle « a néanmoins insisté pour reléguer la facturation » The Fugees « à un statut égal ou secondaire après son nom. Ce fut la première pilule amère que Michel dut avaler.

Hill a qualifié le procès de « sans fondement » avec « de fausses allégations et des attaques injustifiées », dans une déclaration à l’Associated Press. Elle a écrit que le procès « omet notamment qu’on lui ait avancé un trop-payé pour la dernière tournée et qu’il n’ait pas réussi à rembourser des prêts substantiels que j’avais accordés en signe de bonne volonté », totalisant 3 millions de dollars, le mettant en rupture de contrat.

Elle a ajouté que la tournée 2023 avait été organisée comme une célébration en solo de son album, et qu’elle aurait eu lieu avec les Fugees ou non.

Hill a déclaré que les Fugees avaient été ajoutés à la tournée parce qu’elle avait découvert que Pras était « en difficulté et aurait besoin d’argent pour aider sa défense juridique ».

Hill a également déclaré qu’elle « avait absorbé la plupart des dépenses moi-même, avait produit le spectacle, assemblé l’ensemble du décor… Pras devait simplement se présenter et se produire ».

En avril de l’année dernière, Pras a été reconnu coupable de 10 chefs d’accusation liés à des complots politiques de plusieurs millions de dollars couvrant deux présidences, notamment pour avoir agi en tant qu’agent non enregistré d’un gouvernement étranger.

Dans un procès qui comprenait le témoignage de Léonard Di Caprio et une série d’autres personnalités, Michel a été accusé d’avoir canalisé l’argent d’un bailleur de fonds malaisien via des donateurs de paille pour la campagne de réélection de Barack Obama en 2012, puis d’avoir tenté d’étouffer une enquête du ministère américain de la Justice et d’influencer une affaire d’extradition au nom de la Chine sous l’administration Trump. .

Il risque jusqu’à 20 ans de prison. Il est libre avant la détermination de sa peine, qui n’a pas encore été fixée.

Après sa condamnation, l’avocat de Michel, David Kennera plaidé coupable d’avoir divulgué des informations au grand jury aux journalistes, et il s’est retrouvé sans représentation.

Ayant besoin de payer des avocats, Michel a accepté des conditions injustes afin de pouvoir recevoir une avance sur sa part de l’argent de la tournée et a accepté un accord qu’il avait rejeté pour une tournée de retrouvailles proposée en 2021, selon son procès.

« MS. Hill a déformé des informations financières critiques et a dissimulé son intention de prendre une part excessive de 60 % des recettes de la tournée, laissant à M. Michel seulement 20 % au lieu de la répartition habituelle d’un tiers du groupe », a déclaré l’avocat de Michel, Robert S. Meloni, dans un communiqué. .

Le procès allègue également que Hill a rejeté unilatéralement une offre de 5 millions de dollars pour que les Fugees se produisent au festival de Coachella parce que No Doubt recevrait une facture plus élevée.

Le procès demande qu’un juge annule le contrat de tournée et ordonne une comptabilité de ses finances. Elle demande que les dommages-intérêts réels et punitifs soient déterminés au procès.

Dalton a rapporté de Los Angeles.