Lauryn Hill poursuivie en justice par Pras Michél, co-membre des Fugees, pour une tournée ratée | Lauryn Hill

Lauryn Hill est poursuivie en justice par son co-membre des Fugees, Pras Michél, pour fraude et rupture de contrat.

Michél, co-fondateur des Fugees, affirme que « l’arrogance » et les « tendances narcissiques » du chanteur ont contribué à saboter leur tournée de retour annulée.

Dans un procès intenté à New York et obtenu par Variétéla plainte affirme que la tournée de 2023 aurait été « un énorme succès commercial » compte tenu des ventes anticipées, mais Hill contrôlait le budget de la tournée qui était « gonflé de dépenses inutiles et très probablement fictives ». Hill est décrite comme l’utilisant comme une tentative « voilée et sournoise » de gagner de l’argent pour elle-même, refusant un audit.

En novembre 2023, certaines dates avaient été reportées en raison de la « grave tension vocale » de Hill, puis une tournée de 2024 a été interrompue en raison d’une « mauvaise gestion flagrante ».

Le procès affirme également que les Fugees s’étaient vu offrir 5 millions de dollars pour jouer à Coachella, mais Hill a refusé lorsqu’elle a réalisé qu’ils ne seraient pas en tête de l’affiche.

« L’arrogance de Hill s’est encore manifestée lorsqu’elle a rejeté unilatéralement une offre de 5 millions de dollars. [to play Coachella]», peut-on lire. « La raison était que son ego était meurtri puisque le groupe No Doubt serait en tête d’affiche des Fugees le soir de leur spectacle. Hill n’a jamais parlé à Pras de l’offre ni du fait qu’elle l’avait rejetée. Pras n’en a eu connaissance que lorsqu’il était trop tard, après que Hill, dans une étonnante démonstration d’orgueil, ait demandé à Pras s’il accepterait d’interpréter gratuitement quelques chansons des Fugees en première partie de son fils, YG Marley, qui devait jouer. se produire au même festival de Coachella.

Michél affirme que Hill a lancé la réunion car sa tournée solo avait échoué et qu’elle avait besoin des deux autres membres, dont Wyclef Jean, pour augmenter les ventes de billets. La plainte affirme qu’elle « a réalisé que la seule chance pour elle de se produire dans des salles de la taille d’une arène et de nourrir son ego insatiable serait de se réunir ».

En août, Hill a publié une déclaration, accusant les titres clickbait d’être responsables des dates supprimées. « L’année dernière, j’ai subi une blessure qui a nécessité le report de certains de mes spectacles », a-t-elle déclaré. « Malheureusement, le penchant de certains médias pour le sensationnalisme et les gros titres clickbait a apparemment créé un récit qui a affecté les ventes de billets pour la partie nord-américaine de la tournée. La confiance que j’ai dans mes intentions et mon engagement envers mon art semblent avoir été éclipsées par cette malheureuse représentation.

L’année dernière, Michél a été reconnu coupable de lobbying illégal aux États-Unis après avoir canalisé des fonds d’un financier malaisien vers la campagne électorale de Barack Obama en 2012.

Il a accusé Hill de « ternir la marque Fugees » en raison de son retard chronique. Elle a répondu aux critiques des fans concernant son retard sur scène l’année dernière : « Vous dites : ‘Elle est en retard. Elle est souvent en retard. Yo, vous avez tous de la chance de réussir sur cette… scène tous les soirs… Dieu est celui qui me permet de le faire.

Cette semaine, Hill aurait a montré s’est levée à 3 heures du matin pour un set à Nairobi alors qu’elle était censée se produire à 20 heures.

Les Fugees ont sorti leur deuxième album The Score avec un grand succès en 1996, ce qui leur a valu deux Grammy Awards et en a fait le premier groupe hip-hop à être nominé pour l’album de l’année. Il présentait les singles Ready or Not et Killing Me Softly et s’est vendu à plus de 22 millions d’exemplaires dans le monde.

Dans un communiqué publié mercredi après-midi, Hill a déclaré que le procès de Pras était « sans fondement » et « plein de fausses affirmations et d’attaques injustifiées ». Elle a ajouté que le procès omettait un paiement anticipé que Pras avait reçu pour régler ses problèmes juridiques.

« Je n’étais pas dans la vie de Pras lorsqu’il a décidé de prendre la malheureuse décision qui a conduit à ses problèmes juridiques actuels », a déclaré Hill. « Je ne lui ai pas conseillé de prendre cette décision et je ne suis donc en aucun cas responsable de sa décision et de ses conséquences, même si j’ai pris sur moi de l’aider. Malgré ses attaques, je reste compatissant et j’espère que les choses s’arrangeront pour lui.