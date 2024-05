Lauryn Hill et Beyoncé en tête de la liste des meilleurs albums de tous les temps d’Apple Music

Après plus d’une semaine de compte à rebours, 100 meilleurs albums de tous les tempsApple Music a publié son top 10, le premier album phare de Mme Lauryn Hill en 1998, « The Miseducation of Lauryn Hill », remportant les grands honneurs.

Derrière l’album emblématique de Mme Hill se trouvent « Thriller » de Michael Jackson, « Abbey Road » des Beatles, « Purple Rain » de Prince, « Blonde » de Frank Ocean, « Songs in the Key of Life » de Stevie Wonder, « Good kid, mAAd city », « Back to Black » d’Amy Winehouse, « Nevermind » de Nirvana et « Lemonade » de Beyoncé qui complètent le top 10.

La liste d’Apple Music est un paratonnerre sur les réseaux sociaux depuis son lancement le 13 mai. Certains ont contesté le manque d’albums latins, country, jazz et dance qui ont contribué à façonner la musique contemporaine ; d’autres ont reproché au classement lui-même de privilégier les albums récents par rapport aux albums plus anciens et plus fondamentaux.

La liste complète, qui compte à rebours par incréments de 10 albums par jour, présentait un assortiment de disques couvrant des décennies, de « SOS » de SZA et « 1989 (Taylor’s Version) » de Taylor Swift à « Born to Run » de Bruce Springsteen et Beach Boys’. « Sons d’animaux de compagnie. »

« Miseducation », qui arrive en tête de liste, a été une percée pour Mme Hill, qui est devenue la première artiste de rap à remporter le prix de l’album de l’année aux Grammy Awards 1999. Dans une déclaration partagée via Apple Music, elle a déclaré que son environnement et ses influences méritent autant de crédit qu’elle en a reçu cet honneur.

« J’apprécie cette reconnaissance, vraiment, mais je m’en voudrais de ne pas également reconnaître toute la musique et les artistes qui m’ont informée et inspirée », a-t-elle déclaré. « Les dirigeants de la communauté et des mouvements qui m’ont inspiré, les dynamiques sociales et les scènes musicales, à la fois anciennes et actuelles à l’époque, qui m’ont intrigué et inspiré à contribuer. Les éducateurs, à la fois littéraux et moins littéraux, et les expériences qui m’ont façonné. Mes parents, ma famille, mes amis, ma communauté, d’où je viens, de qui je viens… Je voulais que cette même flamme qui m’inspirait reste, je ne pouvais pas supporter de la voir perdue. J’ai fait exister dans le monde de l’époque ce que je voulais voir et entendre. Je suis reconnaissant qu’il se soit connecté et continue de se connecter avec autant de personnes. Merci à TOUS ceux qui en ont participé, à TOUS qui ont soutenu sa sortie et sa diffusion à travers le monde, même ceux qui étaient réticents au début, car il a libéré une volonté créatrice indomptable qui illustre encore une fois combien d’amour a été investi en moi. Merci beaucoup à chaque auditeur attentif, merci à chaque auditeur occasionnel et amour à tous les artistes et à ceux qui les soutiennent dans le combat bon, courageux et noble consistant à présenter l’art que vous aimez à un monde qui en a désespérément besoin.

Découvrez ci-dessous le top 10 des 100 meilleurs albums Apple Music :

10. Limonade – Beyoncé

9. Peu importe – Nirvana

8. Retour au noir – Amy Winehouse

7. bon enfant, mAAd city (version Deluxe) – Kendrick Lamar

6. Chansons dans la clé de la vie – Stevie Wonder

5. Blonde – Frank Océan

4. Purple Rain – Prince et la révolution

3. Abbey Road – Les Beatles

2. Thriller – Michael Jackson

1. La mauvaise éducation de Lauryn Hill – Lauryn Hill