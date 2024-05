Lauryn Hill est n°1 dans la liste des 100 meilleurs albums d’Apple Music

Apple Music a clôturé mercredi sa liste des 100 meilleurs albums de tous les temps avec la première place attribuée à « The Miseducation of Lauryn Hill ».

Le projet solo de Lauryn Hill de 1998 a battu « Thriller » de Michael Jackson, « What’s Going On » de Marvin Gaye, « Abbey Road » des Beatles et « Songs in the Key of Life » de Stevie Wonder, entre autres.

Pendant ce temps, « What’s Going On » est le meilleur album du Liste des 500 meilleurs albums de Rolling Stonece qui place « Miseducation » de Hill au n°10.

« Contrairement à d’autres listes, nous voulions qu’elle reflète les albums qui ont vraiment eu un impact sur la musique que les artistes créent aujourd’hui et qu’ils soient sélectionnés à la main par les personnes les plus passionnées de la planète », a déclaré Scott Plagenhoef, responsable mondial de la programmation musicale chez Apple Music. USA AUJOURD’HUI.

Le hip-hop était le genre le plus représenté sur la liste, avec 22 albums retenus. La soul et le R&B arrivent en deuxième position avec 19 albums, suivis du rock et de l’alternative, à égalité avec 15 albums chacun. Les albums de reggae, country et latin en avaient chacun un, Bad Bunny étant apparemment le seul latino à figurer sur la liste (« Un Verano Sin Ti » au n°76).

Plagenhoef a déclaré qu’il était demandé aux contributeurs de regarder en arrière et de considérer l’impact des albums considérés.

« J’ai été agréablement surpris de voir un grand nombre d’artistes – Sade, Janet Jackson, Björk, A Tribe Called Quest, Steely Dan, Erykah Badu, Portishead et bien d’autres – qui se sentent instinctivement plus pertinents aujourd’hui, en réalité et quantitativement, se classer plus haut dans ce domaine. liste que prévu », a déclaré Plagenhoef.

Voici le top 10 de la liste des 100 meilleurs albums d’Apple Music.

Apple Music 100 meilleurs albums top 10

dix: « Limonade » – Beyoncé

« Limonade » – Beyoncé 9 : « Peu importe » – Nirvana

« Peu importe » – Nirvana 8 : « Retour au noir » – Amy Winehouse

« Retour au noir » – Amy Winehouse 7: « Bon enfant, mAAd city (version Deluxe) » – Kendrick Lamar

« Bon enfant, mAAd city (version Deluxe) » – Kendrick Lamar 6 : « Chansons dans la clé de la vie » – Stevie Wonder

« Chansons dans la clé de la vie » – Stevie Wonder 5 : « Blonde » – Frank Océan

« Blonde » – Frank Océan 4 : « Pluie violette » – Prince

« Pluie violette » – Prince 3 : « Abbey Road » – Les Beatles

« Abbey Road » – Les Beatles 2 : « Thriller » -Michael Jackson

« Thriller » -Michael Jackson 1: « La mauvaise éducation de Lauryn Hill » – Lauryn Hill

Qu’est-ce que la liste des 100 meilleurs albums Apple ?

Dans un communiqué de presse, Apple a déclaré que la liste avait été choisie par un comité composé d’artistes, d’employés d’Apple Music et d’initiés de l’industrie, et qu’il s’agissait d’une « lettre d’amour aux disques qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons et écoutons ». La société basée en Californie a déclaré qu’elle n’avait pas pris en compte les statistiques de streaming lors de l’élaboration de la liste.

La publication du top 10 a été accompagnée d’une table ronde entre les artistes Nile Rodgers et Maggie Rogers, le directeur créatif mondial d’Apple Music, Zane Lowe, et la personnalité de la radio Ebro Darden.

La programmation basée sur la liste se poursuivra pendant encore une semaine sur Apple Radio.

