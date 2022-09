Laurie Bowen – Kelowna Capital Nouvelles

Laurie Bowen

Pensez-vous que les politiques des conseils scolaires reflètent les valeurs des communautés du centre de l’Okanagan ?

À leur racine même, je ne crois pas qu’ils le fassent. La politique 110-Élaboration des politiques, qui décrit le processus d’élaboration des politiques, ne prévoit aucune possibilité claire de consultation parentale/communautaire sur les politiques. Il ne fait référence qu’aux comités des conseils scolaires, aux groupes de partenaires officiels (qui, selon le Glossaire des termes, ne comprend que COTA, COPVPA, SCFP et COPAC). Les ébauches de politiques peuvent également être envoyées à « d’autres groupes et organisations » à la discrétion du surintendant. La consultation par le biais des CCP offre une possibilité très limitée de contribution des parents/de la communauté sur l’élaboration des politiques. Souvent, les parents n’entendent parler des créations ou des modifications de politiques qui ont un impact significatif sur l’éducation de leurs enfants qu’une fois qu’ils atteignent ou se rapprochent de la table du conseil, ce qui est beaucoup trop tard. D’autres méthodes de consultation devraient être utilisées pour donner aux parents et à la communauté des opportunités claires de contribution. Il existe aujourd’hui sur le marché de très bons outils de consultation publique qui le permettent facilement.

De quelle manière, le cas échéant, les parents n’ont-ils pas la possibilité de jouer un rôle dans l’éducation de leur enfant ?

Comme je l’ai indiqué dans ma réponse à la question précédente, les parents n’ont pas clairement la possibilité de contribuer à l’élaboration de politiques susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’éducation de leur enfant. Sur la base des chiffres d’inscription de l’année dernière pour les élèves du centre de l’Okanagan, qu’il s’agisse de l’enseignement public, de l’enseignement à domicile ou de l’enseignement privé, il y a plus de 8 000 élèves représentés par des parents qui choisissent des alternatives à l’éducation publique – des alternatives qui fournissent généralement une contribution plus directe dans l’éducation de leur enfant. Cela représente 25 % des élèves du centre de l’Okanagan. Et ce ne sont que des familles qui sentent qu’elles ont le choix. Si les parents de seulement 5% des élèves de l’enseignement public sont insatisfaits mais estiment qu’ils n’ont pas d’autres options, cela porte à 30% le pourcentage total de parents choisissant des alternatives à l’enseignement public, ou souhaitant pouvoir le faire. Cette question devrait peut-être être posée aux parents plutôt qu’aux administrateurs ou aux candidats administrateurs.

Qu’est-ce que le Central Okanagan School District fait bien ou ne fait pas bien pour permettre à nos élèves de devenir des adultes productifs ?

Le district scolaire fait un bon travail en offrant une variété d’opportunités d’éducation pratique et expérientielle aux étudiants qui se concentrent sur les cheminements de carrière qu’ils aimeraient poursuivre, tels que la lutte contre les incendies, la coiffure, les métiers, la technologie, la santé et les services sociaux, pour n’en nommer que quelques-uns. De nombreux enseignants essaient d’intégrer l’éducation en plein air dans leurs plans d’enseignement, reconnaissant qu’il est bien documenté que l’exposition régulière au plein air aide les élèves à se concentrer, à s’engager, à se comporter, à apprendre et à se sentir bien. Je crois que le district scolaire pourrait faire mieux pour aider les élèves à penser de manière critique. Plutôt que de dire aux élèves ce qu’ils devraient penser en répétant des slogans politiques et en jetant des étiquettes, ils devraient ancrer les élèves dans l’étude solide et chronologique de l’histoire afin que les élèves puissent comprendre comment les décisions prises et les visions du monde adoptées dans le passé ont un impact sur l’avenir. . La plupart des élèves arriveront à des conclusions responsables sans qu’on leur dise quelles devraient être ces conclusions.

Quel rôle notre système éducatif devrait-il jouer pour soutenir les élèves confrontés à des problèmes d’identification de genre ?

Le même rôle qui est joué lorsqu’un élève est confronté à des problèmes. De nombreuses politiques du district scolaire concernant les élèves contiennent des formulations telles que « une notification rapide par l’administration aux parents ou tuteurs est essentielle », « la promotion de la santé des élèves est une responsabilité partagée avec les parents », « le consentement à un traitement médical ne peut être accordé que par un parent », « les parents/tuteurs doivent également être avertis le plus tôt possible », « le directeur est chargé d’informer les parents/tuteurs », etc. Dans la plupart des cas, les parents/tuteurs sont les experts de leurs enfants. Par conséquent, le système éducatif devrait aider les enseignants et l’administration à faciliter les discussions avec les parents / tuteurs chaque fois que leurs enfants sont confrontés à des problèmes importants afin que ces problèmes puissent, espérons-le, être abordés et / ou résolus d’une manière qui répond aux besoins de l’éducation publique et du familles qui l’utilisent.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Élection 2022District scolaire d’Okanagan