Laureus World Sports Awards: Naomi Osaka, Billie Jean King et Rafael Nadal remportent tous les honneurs | Nouvelles du tennis

Naomi Osaka a remporté le Laureus World Sportswoman of the Year Award

Naomi Osaka, le légendaire Billie Jean King et Rafael Nadal ont tous remporté les honneurs aux Laureus World Sports Awards à Séville jeudi.

La star japonaise Osaka a été nommée sportive de l’année, son compatriote Nadal remportant le titre masculin et le pionnier Billie Jean King recevant le Lifetime Achievement Award.

Osaka a remporté l’US Open pour la deuxième fois l’année dernière et a fait une déclaration puissante à Flushing Meadows en faveur de la campagne Black Lives Matter alors qu’elle portait différents masques portant les noms des victimes noires de la brutalité policière et de l’injustice raciale en route vers le Titre.

« J’ai vu tellement de mes modèles remporter ce prix, donc cela signifie vraiment beaucoup maintenant de le tenir », a déclaré Osaka, 23 ans. « Je suis si heureux de le recevoir. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi.

«Je pense qu’il est important d’utiliser ma voix, car pour moi, j’ai l’impression que je me retiens souvent beaucoup et que je m’inquiète de ce que les gens pensent de moi, mais vous savez si vous avez une plate-forme, il est très important que vous l’utilisiez.

«Pour l’avenir, mes principaux espoirs pour l’avenir seraient simplement d’avoir aidé ou impacté autant de personnes que je le pouvais et, espérons-le, être une meilleure personne.

Billie Jean King a reçu le Lifetime Achievement Award

Le tennis a dominé la cérémonie de remise des prix numériques à Séville alors que la grande américaine Billie Jean King a reçu le prix Lifetime Achievement.

Le joueur de 77 ans, qui a remporté 39 titres du Grand Chelem, est l’un des membres fondateurs originaux de la WTA. Elle est également une défenseure de l’égalité des sexes et a longtemps été une pionnière de l’égalité et de la justice sociale.

«Le sport, en particulier le tennis, m’a donné une merveilleuse opportunité de vivre mon rêve. Le sport a également donné à beaucoup d’entre nous une plate-forme pour améliorer notre monde. Récipiendaire du Laureus Lifetime Achievement Award, @BillieJeanKing 🙌 pic.twitter.com/4HSwmblbXs – Laureus (@LaureusSport) 6 mai 2021

« Je suis un produit des parcs publics de Long Beach, en Californie et j’ai été extrêmement chanceux d’avoir accès et l’opportunité de bénéficier d’un coaching et d’une instruction gratuits. Cela a changé ma vie et m’a ouvert les yeux. Je le savais après mon premier entraînement avec l’entraîneur Clyde. Walker, que je voulais être le joueur numéro un au monde », a déclaré King.

«Puis à 12 ans, je pensais à mon sport et j’ai remarqué que tous ceux qui jouaient au tennis portaient des vêtements blancs, jouaient avec des balles blanches et que tous ceux qui jouaient étaient blancs. Et je me suis demandé, où est tout le monde? À partir de ce moment, J’ai décidé de consacrer ma vie à l’égalité des droits et des chances pour tous.

«J’ai une vision où le monde du sport ressemble plus à notre monde. Représenté de manière égale par des personnes de tous genres, de toutes races et cultures, un monde où nous avons tous une place à la table, une voix dans la conversation et une chance de conduire. »

Rafael Nadal est maintenant deux fois vainqueur du Laureus Sportsman of the Year

Nadal a déclaré qu’il était fier de remporter le « trophée incroyable » du Laureus World Sportsman of the Year, ayant également remporté le prestigieux prix en 2011.

Le joueur de 34 ans a remporté son 13e Open de France l’année dernière, ce qui lui a permis de remporter 20 titres en simple masculin du Grand Chelem en carrière aux côtés du grand suisse Roger Federer.

« Je tiens à dire merci du fond du cœur à la Laureus Academy. J’ai eu des concurrents incroyables », a déclaré Nadal. «Les autres sportifs méritent probablement le trophée autant que moi, mais c’était l’année pour moi et je ne peux pas être plus heureux.

« Gagner l’Open de France et égaler le 20e Grand Chelem de Roger Federer a été un moment inoubliable. Cela signifie beaucoup d’égaler mon grand rival, mais en même temps, mon grand ami. C’est quelque chose de très spécial après toute l’histoire que nous avons. eu ensemble sur et en dehors du terrain.

« La pandémie à laquelle nous sommes confrontés est sans précédent et je veux envoyer un message de soutien à toutes les familles qui ont souffert ou ont perdu quelqu’un. »

Le tennis est bien représenté cette année @LaureusSport récompenses! 🔹Naomi Osaka: sportive de l’année

🔸Rafa Nadal: sportif de l’année

🔹Billie Jean King: réalisation de toute une vie pic.twitter.com/VdXVfMk5qC – US Open de tennis (@usopen) 6 mai 2021

L’Espagnol a reçu un message de félicitations de la légende de la WTA Martina Navratilova.

« Que puis-je vous dire qui ne vous a pas été dit par d’innombrables autres? Mais, pour moi, vous regarder jouer, vous regarder concourir pour chaque point comme si c’était une balle de match, votre engagement total et absolu dans le sport, votre professionnalisme est hors du commun », a déclaré Navratilova.

« Les gens écriront des livres sur vous afin qu’ils puissent apprendre aux autres à faire ce que vous avez si bien fait depuis maintenant près de 20 ans. Alors, je vous salue, je vous respecte, j’adore vous regarder jouer et j’espère que vous ne quitterez jamais pour que vous puissiez gagner, peut-être 30 titres à Roland Garros. Bref, félicitations. «

La légende de Barcelone, Lionel Messi, a également félicité Nadal pour son prix, en disant: « Salut Rafa. Je voudrais dire que vous êtes un exemple pour tout le monde – votre travail acharné, votre persévérance et d’être au plus haut niveau pendant tant d’années. »

