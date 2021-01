LAURENCE Llewelyn-Bowen a haussé un sourcil lorsque ses filles lui ont demandé: «Pourquoi le prince Charles vous appelle-t-il un Nancy Boy?»

La BBC a lancé un avertissement réveillé sur la sitcom La famille Royle avait atteint la maison du créateur – et s’était un peu perdue dans la traduction.

Laurence, 55 ans, a déclaré: «Mes deux filles ont vu cela et se sont trompées de bâton. Ils pensaient que c’était la famille royale parce qu’ils sont une génération qui n’a pas regardé la famille Royle. J’ai dû éclaircir celui-là.

La BBC a mis de nouveaux avertissements sur d’anciens épisodes de Fawlty Towers, «Allo» Allo! et l’armée de papa trouvée sur iPlayer.

La dernière victime est The Royle Family, qui a duré de 1998 à 2012. Dans un épisode, le papa grincheux Jim jette des barbes sur le créateur flamboyant tout en regardant le programme de relooking des maisons de Beeb, Change Rooms, un grand succès à l’époque.

Laurence, père de deux enfants, marié à sa femme Jackie depuis 31 ans, a déclaré à propos de la réplique «Nancy Boy»: «Bien sûr, c’est ce qu’il va dire. C’est probablement ce que la plupart des pères ont dit lorsque je suis apparu sur leur écran.

«Je suis tout à fait réaliste à ce sujet. Cela faisait vraiment partie de son époque.

«C’est une chose très dangereuse de retirer tout ce que nous pensons être controversé de l’histoire.

«Mais vous devez dire: ‘Eh bien, d’accord, c’est arrivé, faisons en sorte que cela ne se reproduise plus’.»

Mais Laurence dit que regarder l’épisode controversé de la comédie lors de sa première diffusion à la télévision a été une percée pour lui.

Il a expliqué: «C’était un moment emblématique pour moi. Jackie et moi étions juste en train de regarder la télévision et soudainement j’étais dessus sans aucun avertissement.

«La famille Royle était alors énorme. Tout le monde en était obsédé. Soudain, j’étais là et je me suis dit: ‘Oh mon dieu, je suis célèbre maintenant!’ «

Les vestiaires ont vu des couples échanger des maisons avec des amis ou des voisins, chaque paire décorant une pièce dans la maison de l’autre avec l’aide de grands designers. Les concurrents se sont réunis à la fin pour discuter des résultats.

Avant sa première diffusion en 1996, Laurence travaillait comme décoratrice d’intérieur relativement anonyme.

Au programme aux côtés de l’animatrice Carol Smillie et des designers Linda Barker et Anna Ryder Richardson, la flamboyante Laurence est devenue célèbre.

Il a rapidement acquis la réputation de secouer les maisons beiges ennuyeuses du milieu des années 1990 avec des couleurs vives et des imprimés animaliers.

Maintenant, Laurence affirme que les rediffusions de l’émission devraient être accompagnées de l’avertissement: « Ce programme peut contenir de la peinture rouge. »

Il a ajouté: «J’utilisais simplement des choses que les gens ne faisaient pas en 1995.

«J’ai été tellement surpris par toute l’attention et par le fait que ça s’est si bien passé si vite. En ce qui me concerne, je n’étais que moi.

Depuis la fin du spectacle en 2004, Laurence a maintenu une présence constante tout en filmant des spectacles d’intérieur en Australie et en Asie.

La série télévisée devrait maintenant redémarrer sur Channel 4 plus tard cette année, avec Laurence de retour et son amie Davina McCall, 53 ans, animatrice.

Il a dit: «C’est l’une des choses qui m’a vraiment fait basculer. Elle est si salée et sucrée à la fois. Elle est caramel salé.

‘JE SUIS TRÈS TOUCHÉ J’AI ÉTÉ EXHUMÉ’

«Elle a absolument la bonne quantité de rock ‘n’ roll pour éviter que ce soit simple et quotidien.

«Je suis très touché d’avoir été exhumé, je suis sûr qu’ils auraient pu trouver un jeune homme.

«Mais ils pensaient qu’il y avait quelque chose dans la façon dont je faisais les vestiaires dans les premiers jours qui signifiait qu’ils ne pouvaient pas.

«Nous n’avons pas encore tourné. Lorsque la nouvelle est sortie, Channel 4 a éclaté. Le standard est devenu fou. Tout le monde veut y participer.

«A quelques reprises, j’ai eu envie de dire:« Vous avez vu la série, vous savez ce que je vais faire ».»

Dans la série originale, Laurence a affronté la participante Sue Dukes, de Hull, qui a pleuré après avoir vu son décor inspiré par le chroniqueur du 17ème siècle Samuel Pepys.

Daniel et Natascha, couple du sud de Londres, se sont plaints d’avoir transformé leur appartement en «palais d’une pute» avec des murs rouges et des panneaux à imprimé zèbre.

Et hors champ, Jo Thompson, du Kent, a qualifié Laurence de «crétin prétentieux aux manches volantées avec un pinceau» sur une salle de jeux marron et orange en 1999.

Mais aujourd’hui, le designer s’empresse de souligner qu’il s’agissait de trois clients mécontents des 120 épisodes auxquels il a participé.

Il a dit: «Vous avez le sentiment que d’une manière ou d’une autre, j’avais fait la pire chose au monde et que j’étais sur le point d’être brûlé à mort.

«J’ai commencé à recevoir des lettres, des lettres et des lettres, et beaucoup de gens me disaient: » J’ai vraiment aimé, j’ai aimé ce que tu fais « . »

Mais il admet que dans les occasions où les choses ont mal tourné avec les métamorphoses rapides, il avait toujours un tour dans sa manche.

Je ne savais pas que les théières pouvaient se briser en si petits morceaux

Il a dit: «Si j’étais à mi-chemin de la deuxième journée et que je savais que ça allait un peu, j’ai peint quelque part un paysage du 18ème siècle. Les voisins entraient, les regardaient et disaient: «C’est incroyable!

«Oubliez le canapé vraiment douteux couvert de feuilles de poussière ou le fait que le papier peint n’a pas été séché.»

Le moment le plus tristement célèbre de l’émission a été lorsque la créatrice Linda Barker a détruit la collection de théières anciennes de 6000 £ d’un concurrent alors qu’une étagère flottante s’effondrait.

Linda, aujourd’hui âgée de 59 ans, a déclaré l’année dernière: «Je n’avais aucune idée que les théières pourraient se briser en si petits morceaux. Pas une seule théière ne s’est cassée en quatre que nous avons pu recoller. Ils étaient en morceaux, tout comme nous.

‘LES CHAMBRES SERONT TOUTES LES PIÈCES COMME LÀ’

Les candidats au redémarrage de la série n’ont pas à s’inquiéter des emplois loufoques car la production et les sponsors se sont engagés à faire un travail de premier ordre.

Laurence a déclaré: «Ils investissent beaucoup d’argent pour s’assurer que ce ne sera pas comme l’ensemble des voisins.

«Et pas de théières. Je pourrais délibérément faire une mosaïque de théière.

«C’est le gros problème. Je veux que les chambres soient tout aussi extérieures. Ce ne sera pas beige.

«Cette série ne visera pas à répondre aux attentes, mais à dépasser les attentes.»

Tout au long de la pandémie, les personnes coincées à la maison ont dépensé collectivement 55 milliards de livres sterling en rénovation domiciliaire en 2020, selon money.co.uk.

Laurence pense qu’avec plus de temps à la maison, nous prenons mieux soin de nos propriétés qu’auparavant.

Il a déclaré: «Nous avons traversé cette phase où tout le monde essaie désespérément de transformer sa maison en un bénéfice de plusieurs centaines de milliers de livres.

«Maintenant, nous disons: ‘Cette maison est bien plus que cela. Ces murs ont été le fond de tout ce qui m’est arrivé dans ma vie ».

«Le plus gros investissement ici est l’investissement émotionnel, pas l’investissement financier.»

Laurence a passé le confinement dans sa maison de campagne dans la campagne du Gloucestershire avec sa femme Jackie, sa fille Hermione, 22 ans, et son fiancé Drew Marriott, sa fille Cecile, 25 ans, et son mari Dan Rajan et leur fils Albion, quatre ans.

Il plaisante: «Nous sommes le petit manoir de la prairie. Nous faisons ce truc où tout le monde vit ensemble, cuisine ensemble, joue avec le petit-enfant.

«C’est ainsi que la vie était il y a 200 ans dans nos maisons. Toute la famille vivait ensemble.

Il a ajouté à propos de la lutte contre la pandémie et les verrouillages: «Nous n’oublierons jamais cette expérience.

«Nous irons tous dans nos tombes en nous souvenant de 2020 – et espérons pas trop de 2021 – comme des années qui nous ont été volées, des années où nous ne pouvions pas faire ce que nous ferions normalement mais vous avez fait autre chose à la place.

«Nous sommes donc de meilleures personnes.»

La collection de papiers peints Signature LLB pour les centres de décoration Brewers est disponible à wallpaper.com.

Laurence Llewelyn-Bowen partage des conseils simples pour égayer les maisons pendant le verrouillage

